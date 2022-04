Toda la carne al asador a la revocación  

audima

#Que siga AMLO#, para que no quepa ninguna duda, antenoche el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, presidió en Culiacán el cierre de la campaña de promoción de la revocación de mandato, en un acto multitudinario en el que también jugaron un papel protagónico el gobernador Rubén Rocha y los alcaldes de la mayoría de los municipios de Sinaloa.

Estuvieron ahí muy juntos también Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome, y Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán. Por un momento parecían de nuevo la familia feliz, que no tenían diferencias, y Rocha fue muy claro: reconoció que es gobernador las 24 horas, que no puede escudarse en que el evento era por la tarde, posiblemente no laboral, “a ver si no me quieren revocar el mandato los del INE”, dijo.

Llama a todos a salir a votar el próximo domingo 10 de abril, para que se quede el presidente Andrés Manuel López Obrador y para que en el futuro el gobernante que no sirva, que se vaya a su casa, “el pueblo pone y el pueblo quita”, y recomendó que en las comunidades rurales donde las casillas van a quedar muy lejos, que pidan raite, porque solo se instalará la tercera parte de las urnas y esto representa la mayor dificultad.

También habrá abstencionismo por la programación de la consulta al inicio de la Semana Santa en que muchas familias ya van a andar de vacaciones.

La oposición, en especial el PAN y el PRD, critican el “acarreo” que se hizo y calificaron de antidemocrático el evento, a la usanza del viejo PRI, y amenazan con demandar a los funcionarios que participaron, pero estos se amparan en el falló que acaba de dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que les permite hacer promoción, aun por encima de las opiniones en contra del INE y del Tribunal Federal Electoral.

Popurrí. Resulta que “hay culebra en el agua” en el movimiento del sindicato del Conalep contra el Gobierno del Estado, y en especial contra el director de la institución, Wilfrido Véliz, quien ayer al fracasar las negociaciones y declararse los sindicalistas en paro de labores indefinido, rompió el silencio y acusó que lo que pasa es que los dirigentes sindicales quieren repartirse el pastel de los 9 millones de pesos que les ofrece el Gobierno del Estado entre unos cuantos y dejar sin nada a los demás, solo entre 79 en lugar de 416 sindicalizados.

Con la suspensión de clases se adelantaron las vacaciones de Semana Santa y se afecta a los estudiantes, pero más al Conalep, que enfrenta mucha competencia con las demás instituciones de educación de bachillerato, como son la UAS y el Cobaes. Además se pelean el reparto de las sobrecargas, que le pertenecen a la institución y no al sindicato y no se otorgan por capricho, sino por necesidades de cada plantel. Los líderes sindicales pueden topar con pared, porque este gobierno no se deja chantajear con actos ilegales.

DENUNCIA. “Nadie que se diga demócrata puede dejar pasar los hechos que funcionarios del gobierno federal están acudiendo a realizar proselitismo, es importante que en el Senado se pueda abordar”, denuncia el senador mochitense Mario Zamora.

