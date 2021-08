Buenos días.

Fui a comprar el anillo que vi una semana antes, pero ya no estaba, ya lo había comprado otro.

Me ofrecieron la casa y la alquilaban barato, pero yo quería una casa más céntrica. Al no poder encontrar lo que deseaba, volví, pero la casa ya estaba alquilada.

Vi en el periódico la oferta de trabajo y era muy buena, y la vi varios días, pero no me decidía porque estaba indeciso en dejar el que tenía, aunque no me gustaba mucho.

Cuando me decidí, renuncié a mi puesto, fui al trabajo anunciado y ya otro lo había ocupado ese mismo día.

Cuántas cosas suceden así, no porque ya estén predeterminadas, sino porque toda oportunidad es una oferta que no obliga a nadie y que además, nunca se pierde. Si yo no la tomo, otros la toman.

