Todas las campañas se ajustan

No pueden salir de su mundo y entrar al nuestro. Florestán.



El presidente Peña Nieto llegó a Los Pinos procedente de Madrid a las dos de la mañana de ayer jueves, donde no obstante cambio de horarios y desvelada, tuvo una intensa jornada de quehacer político.



Se habló de varias reuniones largas y privadas donde el tema fue revisar el desarrollo de la campaña de José Antonio Meade, que ayer estuvo en Tamaulipas, Matamoros y Reynosa, y regresó por la noche para participar hoy en el foro de los consejeros de Banamex y volar por la tarde a Coahuila.



El presidente debió revisar encuestas, análisis del debate y postdebates, cifras, probabilidades, proyecciones y escuchar voces.



No hay que olvidar que en este marco, el miércoles, surgió una pregunta a Meade sobre su continuidad como candidato y fue rotundo: no pienso renunciar, ni declinar, ni ceder por nadie.



Así paró el rumor que se haría un lado para endosar, aunque los votos no se endosan, a Ricardo Anaya. Y es que en su cuartel solo hay optimismo, por lo menos en las cabezas, que lo tienen en el segundo lugar, desde donde dicen, y esa era su estrategia, asaltar al primero, Andrés Manuel López Obrador.



Esa percepción de sus cuartos de guerra, porque por cuartos de guerra no paran, difiere de la generalizada que aún lo tiene en una tercera posición, a veces cercana al panista, pero tercero, lo que ellos niegan con sus cifras, porque ya sabe usted que en una campaña cada quien trae sus números, y se amarran a sus tendencias: la suya es a la alza y la de los otros candidatos a la baja.



Ese es el diagnóstico del equipo de Meade, quien en una decisión que habla de su autenticidad, se ha negado al discurso placero que tanto rinde a otros, y se ha concentrado en lo suyo: ser, dice, el candidato de las propuestas, el más honesto y preparado y de que sería el mejor presidente de México.



Pero para eso, primero hay que ganar las elecciones, y para eso, antes, hay que ser el mejor candidato, esa es la democracia.



Y si no, que le pregunten a Trump.



Y aquí, más cerca, a Vicente Fox.



Pero, le decía, estos días en Los Pinos no son de puente, son de reflexión y decisiones.



Y dependiendo de eso, de ajustes de estrategia, equipos y hasta generales.



RETALES



1. FAKE.- Se informó como un hecho que antes del lunes el Senado aprobaría al Fiscal General de la República, lo que anoche me desmintió el senador Emilio Gamboa. Pero sí podría ser desahogado en un periodo extraordinario, ojo, después de las elecciones;



2. FUERO.- Hasta anoche discutían en cuatro comisiones del Senado, Puntos Constitucionales, Justicia, Reforma de Estado y Estudios Legislativos, la minuta que elimina el fuero, aprobada por unanimidad de los diputados. Y ahí se quedó anoche. Ayer ya no salió. A ver si hoy; y



3. ATENCION.- El asesinato de los tres estudiantes de cine en Jalisco se le puede desbordar al gobernador Aristóteles Sandoval desde las calles y en pleno conflicto electoral.

Nos vemos el martes, pero en privado.