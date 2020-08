Todo bien tramado en el negocio de la basura en Ahome

El plan del alcalde Chapman sigue en ejecución para favorecer a OP. Hoy citó a Cabildo para acordar suspender a PASA

De remate. El plan del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, sigue en ejecución para favorecer a la empresa OP Ecología. Primero operó con los regidores para salvarle el contrato a esta empresa que no cumplió en ocho años, y ahora con el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Víctor Hugo Pacheco Chávez, que fast track le revocó la suspensión a PASA para que deje de prestar el servicio de recolección de basura. Todo bien tramado, amañado. Por si faltaban señales de esto, Chapman citó para hoy a sesión extraordinaria de Cabildo para acordar con los regidores el aviso de suspensión de actividades de PASA. Las prisas de Chapman hacen que se olvide que PASA puede apelar la resolución del magistrado, amigo del director jurídico de la comuna, Jonathan Gutiérrez Palomares. Y esto último tiene sus frutos. ¿Quién va a dar el servicio? Dicen unos que el Ayuntamiento con los camiones de OP Ecología. Sólo falta que salgan con que se los van a rentar.



Los patos le tiran a las escopetas. Dicen que si las cosas no las tuerce el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Víctor Hugo Pacheco Chávez, la tesorera Ana Ayala Leyva va a perder la demanda que interpuso en contra de los regidores Gerardo Amado, Ramón López Félix y Fernando Arce. Ellos tienen mucho para defenderse e, incluso, con la sentencia del Tribunal Electoral en la que encontró culpable al alcalde Chapman y a la tesorera, entre otros funcionarios, de violencia política en razón de género contra la síndica procuradora Angelina Valenzuela. Es cuestión de que lea el punto cuatro de la sentencia para que Ayala Leyva sepa que los regidores son sus superiores jerárquicos que tienen que vigilarla. En el fondo, a la tesorera le causa alergia rendir cuentas y como se ve, cree falsamente que el Ayuntami-ento es de su propiedad. Pero a lo mejor el magistrado del TJA se avienta el boleto para favorecerla. Ya se verá.



Cuatrapeado. La maroma que hizo a toda prisa el alcalde Chapman para desactivar la movilización de los vecinos de El Carrizo no le salió. Es más, lo único que provocó es quedar más mal y de paso llevarse de corbata a los comisariados ejidales Carlos Rosas y Víctor García, además de algunos comisarios municipales que le sirvieron de comparsas. De nada le sirvió porque los vecinos de todos modos tomaron ayer las oficinas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome en esa villa para demandar que resuelva el problema de turbiedad del agua y el pésimo servicio. La lideresa Gloria Gastélum dijo que los tres millones de pesos que anunció el alcalde para rehabilitar la planta de Las Isabeles a ellos ni les va ni les viene. Eso no resuelve el problema de servicio en la comunidad. Dicen que lo que más les repateó es que Chapman haya dicho que no conocía el pésimo servicio porque lo han denunciado desde hace meses. Desde ese entonces, el gerente general de la Japama, Guillermo Blake, les dijo que el problema era una válvula, pero hasta la fecha no lo ha resuelto. O sea, Chapman y sus funcionarios andan cuatrapeados.



Descaro. Un robo en el consumo de agua realiza la Japama. Al expresidente del Tribunal de Barandilla Juan López Cardona le cobraron, según el recibo, 30 metros cúbicos del 30 de junio al 30 de julio, pero como se le hizo extraño revisó el medidor y no llegaba a los 29 metros, aun cuando ya van 12 días de agosto. Así la hacen.



Acorralada. Vaya problema en la que se encuentra metida la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos. Ayer un grupo de gente, entre ellos morenistas, realizaron una marcha y plantón acusándola de proteger a su hijo presunto responsable del accidente en donde murió un joven. Es el caso de los arrancones de los júnior.