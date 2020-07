Todo en orden

Aunque a veces no lo parezca, siempre buscamos un orden o un alineamiento

Como ya he mencionado antes, mi mamá es una amante de la limpieza y el orden. Entonces, conforme ha avanzado la cuarentena ha ido acomodando y reacomodando cada parte de la casa; esta semana tocó reorganizar cada centímetro de mis cosas y con esto llegó a mí esta frase que me pareció muy interesante que dice “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” porque no nomás aplica para el orden en el que van los zapatos o donde es más eficiente el cajón de las pinturas, sino va más allá.

Aunque a veces no lo parezca siempre buscamos un orden, o un alineamiento, así como en los chakras, una rutina de ejercicio; lunes de pierna, martes de brazo, etcétera; una manera de comer, para los que dicen que el huevito solo se come en las mañanas o hasta una coreografía para TikTok (los teens entenderán). Hay un lugar, una manera, una hora o un beat para cada paso y así es como funciona.

En el programa de Marie Kondo (la pueden ver en Netflix) dejan a Marie encargada de los desórdenes según esto “ordenados” (porque aunque para nada se vea como algo que funciona, se logró llegar hasta ese punto con vida) de las cosas importantes del proceso de limpieza es el dejar ir.

Todos tenemos esa pieza la cual está on hold porque “no vaya a ser que se ofrezca”, pero esta pieza dura meses o hasta años sin utilizarse. Pueden ser los típicos jeans que ya no te entran pero quieres algún día volver a usar, o el vestido de algún evento que tiene manchas irreversibles pero hay mucho valor sentimental.

A estas cosas se les da las gracias y se les deja ir, al fin ya cumplieron su función y ahora les toca estar en otro lugar. Así es como puede parecer ahorita con “las nuevas normalidades” puede que nos sintamos en un desorden ordenado, donde sabemos qué medidas tomar pero deseamos regresar a lo que teníamos antes, abrazos sin miedo y estar amontonados en algún antro.

Pero por el momento tendremos que darle gracias a esos momentos y acomodarnos a lo que nos toca ahora de más precauciones, soy creyente que el buen karma existe, entonces ya llegará el punto en el que todo esté hasta mejor que antes. En fin, el poder está en nosotros de acomodar las cosas en su lugar y ponernos nosotros también en donde queremos estar.

Siento que nosotros como personas estamos puestos por algo y para algo y, como diría la Sara Cárdenas “todo es parte de un plan perfecto” donde ante cualquier desorden que parezca que nos trae la vida, termina siendo aprendizaje o hasta un “final feliz”.

Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar»

Ana en Rose