Todo les parece mal… a los vencidos

“A los que aplastamos democraticamente con nuestro voto más de 30 millones de electores mexicanos para salirnos del neoliberalismo y obtener un auténtico cambio en México, los logros que estamos presenciado con el nuevo sistema de gobierno, que los más necesitados han empezado YA a disfrutar, lesparecen “dic-ta- to- ria- les”.

La mayoría de los hoy de repente inconformes están furibundos porque les quitó el Poder Legislativo, que no solo el Ejecutivo, los privilegios que a costillas del pueblo se habían escandalosamente “institucionalizado” con Salinas y sus títeres, además de apoderarse del presupuesto nacional y de las empresas estatales que tostonearon para beneficio propio.

NO aceptan el “ya se terminó” y olvidando las citadas elecciones, las únicas veraces, llaman sus huestes a denunciar al “dictador” AMLO aunque aparentemente pacíficos y con decencia, pues no les quedaba de otra, dizque aceptaron el grandioso resultado del 1º de julio 2018 y se dio en paz el cambio de gobierno. Ah, pero fue momentáneo. A la hora de aplicarlo a la realidad ya no les gustó y empezó el golpeteo.

EMPRESARIOS

Ya se les había olvidado la elección de julio 2018, hasta a algunos empresarios como Juan Pablo Castañón, líder aún (acaba de terminar su periodo) del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y a Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex (reelecto para otros dos años) quienes “pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador “reconsiderar el plan de descentralización” que implica mudar las secretarías federales a distintos estados de la ahora sí bien llamada República.

Por fortuna ya cambió de presidente el Consejo Coordinador Empresarial que eligió a Carlos Salazar Lomelín para el periodo 2018-2019 y este regiomontano entiende mejor a AMLO y la absoluta necesidad de quitarle peso burocrático a la capital y aprovechar las estructuras de gobierno a lo largo y ancho del país para desarrollarlo en serio y en grande.

En cuanto a Gustavo de Hoyos Walther de Coparmex, ratificado por 65 centros empresariales por otros dos años, a ver si manda a volar cuanto antes al que se apresuró a visitarlo y a ofrecerle la candidatura de Baja California, el achichintle del derrotado candidato Anaya del PAN, que se llama Marko con K y Cortés de apellido. Tiene, como se ve, mucho sentido del humor aunque no se dé cuenta. Fue a decirle al reelecto jefe patronal que él, nuevo dirigente de Acción Nacional, va a “defender las libertades y los valores de nuestra democracia” ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.

De Hoyos Walther, por lo pronto, dijo estar por “el desarrollo inclusivo” una de las metas del presidente.

Quizá porque es un poco más culto y sabe que “Gulag” se le llamaba a los campos de prisioneros de la Unión Soviética.

De ahí nadie podía salir y que nosotros tenemos un inmenso campo de concentración del que tampoco pueden salir nada menos que los 60 millones de pobres que hay en esta patria de ricos inauditos detrás de los cuales están nuestros grandes políticos prianistas. En México hay 18 ricotes que tienen más de mil millones de dólares. Algunos como Carlos Slim y el detestable e hipócrita Larrea, el No 1 y el 2 les pondré la lista en el Face).

¿Y QUÉ HONDA CON EL BRONCO?

“…La política del gobierno debe ser potenciar a aquél que quiere trabajar, aquél que se tiene que esforzar”, escupió Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo Nuevo León: “El norte vence la adversidad, mientras que el sur-sureste tiene la bendición de la naturaleza pero la desgracia de la flojera, dijo el cretino excandidato presidencial: “Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente”.

Los habitantes del sur de México son flojos, dice. ¿Cómo López Obrador, mister?

No ha de saber que si no fuera por el sur en el que florecieron las grandes culturas autóctonas y al que le han estado robando todas sus riquezas, empezando por el petróleo,

México como país independiente no podría existir. La supuesta flojera de la que habla no es otra cosa más que discriminación y racismo, completado por abuso neoliberal prianista.

Pero “Ya se acabó”. Los proyectos de este presidente “flojo” que tenemos deben incluirse a la brevedad en el tan largamente abandonado Sur para demostrar lo que es cuando no solo es explotado, sino impulsado. Y eso, por supuesto, resguardando la naturaleza.

Más le valdría al Bronco callarse, porque si lo investiga la Fiscalía independiente actual, la corrupción aflorará pronto.

Su amistad con Nayarit por ejemplo, con un conocido narco que le ofreció la Procuraduría de Nuevo León (que rehusó). Algunos servicios de inteligencia estiman en 4 mil millones de pesos los recursos nayaritas que se enviaron a la campaña “independiente”del susodicho. Con tanta lana, dicen, el Bronco no solo arrebató los votos esperados al PRI, sino del PAN “En su lugar, avisa una información recibida, “El Diablo” nayarita envió a media docena de sus incondicionales para tomar -a control remoto- áreas clave de seguridad e inteligencia en Nuevo León. ¿A quién favorecería ese take over nayarita pactado con el gobierno bronco?” .