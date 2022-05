Todo listo para el siguiente "round" entre el alcalde de Mazatlán y el secretario de SSPyTM

audima

Suenan las campanas. Parece que las condiciones están dadas para que este lunes, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, sostenga otro 'round' con su secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, a quien acusa de presuntamente otorgar grados y ascensos a su hija, yerno y compañeros más cercanos, en un claro caso de supuesto nepotismo y corrupción. También el secretario del Ayuntamiento, Édgar González, se le fue a la yugular al jefe policiaco, de quien dijo, tiene una investigación abierta porque supuestamente pedía cantidades de hasta 80 mil pesos para ascender a sus subordinados. La pus brotó en la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán con las revelaciones de los altos funcionarios, cuya respuesta de Juan Ramón Alfaro Gaxiola fue que él se ha mantenido dentro de la legalidad y que quien otorga y firma los documentos de grados y ascensos es el propio alcalde Benítez Torres. Este lunes, el jefe de la Policía hablaría más del tema en su legítima defensa. Veremos de qué cuero salen más correas y si de los dichos pasan a las denuncias ministeriales para que quede un precedente y se deslinden responsabilidades.

Prepara maletas. Y hablando del alcalde Benítez Torres, este ya alista las maletas para emprender el viaje hacia Madrid, bajo el argumento de que Mazatlán fue invitado para participar en el Desfile de la Hispanidad. Lo haría el próximo mes de octubre, pues debe de estar ahí el día 12, fecha en que se conmemora el Descubrimiento de América. Este sería el segundo viaje del presidente municipal a tierras españolas, donde supuestamente promociona los atractivos y riquezas de este destino turístico. Habrá que recordar que la primera ocasión que visitó España fue durante la Feria Internacional de Turismo 2020 y lo hizo acompañado de 87 personas, entre ellas los integrantes de la banda El Recodo. Esta vez no ha informado quién lo acompañará y cuánto dinero le costará a los mazatlecos para que cumpla con el compromiso de promocionar turísticamente a Mazatlán.

Pecan de confiados. Con la complicidad de las autoridades municipales, quienes relajaron las medidas sanitarias para evitar el contagio de coronavirus son los ciudadanos mazatlecos. Se les olvidó que la pandemia continúa y prácticamente dejaron de usar el cubrebocas como medida de prevención. Ayer, los principales mercados de la ciudad se vieron abarrotados por consumidores que en una gran mayoría ya no portaba la mascarilla. Aunado a esta irresponsabilidad, en los accesos dejaron los filtros sanitarios. Si bien, en la última semana los casos activos de coronavirus en Mazatlán no repuntaron, no se deben de confiar, porque para ejemplo está China, donde supuestamente ya estaba domada la pandemia, y ahora se encuentran en cuarentena permanente.

Sin arreglo. El distanciamiento entre el gobernador Rubén Rocha y el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, es cada vez más obvio. Semanas atrás, en los eventos en los que ambos coincidían, el gobernador bromeaba y hasta reía de los arrebatos y de lo que había dicho en la semana o días previos el alcalde en su contra, y siempre reiteraba que eran amigos. Pero ahora todo cambió. En el evento donde tomó protesta el nuevo presidente de la Unión Ganadera, el que estuvo, pero para muchos asistentes fue invisible y hasta casi para el propio gobernador, fue el alcalde, que no se comprometió con el gremio. En cambio, el gobernador saludó a cada uno de los dirigentes y aseguró que, si es necesario reasignar el presupuesto a este sector, lo hará. Al momento de referirse al alcalde, no hubo bromas ni risas, aunque estuvieron sentados juntos ambos, solo sostuvieron un intercambio de palabras. Y no era para menos. Previo al evento, el alcalde había acusado al gobierno estatal de haber protegido el bar de donde sacaron a un individuo que asesinó a una mujer y a un elemento de la Policía Municipal. Hay algunas organizaciones que ya están pensando en no invitar al alcalde a sus eventos, sobre todo cuando vaya a ir el gobernador, para que no se sienta incómodo, al fin que es quien resuelve las problemáticas. Entre el gobernador y el alcalde, al parecer, ya no habrá arreglo porque el alcalde, por lucirse, habla muy mal del mandatario estatal.