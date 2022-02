Todo listo para la elección del nuevo presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur

audima

Oídos sordos. Los diputados locales morenistas ya tienen tomada la decisión de votar para aprobar la despenalización del aborto, por lo que por más argumentos que se les exponga salen sobrando, como ocurrió ayer en el Parlamento Abierto en el Congreso del Estado. Ahí estuvieron los integrantes de Somos Familia de Los Mochis, entre ellos Sofía Miranda. De hecho, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez, pretendió jugarles “el dedo en la boca” con que ningún diputado promueve el aborto, sino que lo que pretenden es no criminalizar a las mujeres, cuando en Sinaloa que se sepa no hay una sola mujer en la cárcel por aborto. Lo que manejan los diputados es que la despenalización no aumenta el aborto, lo que les refutaron con estadísticas. No sólo eso sino que aumenta la mortalidad materna. Pero ellos son los que votan. El sentido de la reunión dejó “un mal sabor de boca” a los integrantes de Somos Familia de Los Mochis.

De pronósticos reservados. Todo está listo para la elección mañana del nuevo presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, en sustitución de Marte Vega Román. Los agricultores tienen dos opciones: Antonio Pineda o César Galaviz. Los que apoyan al primero tratan de convencer de que representa el cambio, en tanto los que están con el segundo lo venden como el de los resultados. Como no pueden evitar la etiqueta, sostienen que es el de la continuidad con resultados. Esto es porque en la planilla de Galaviz está Marte Vega Román como candidato a consejero a la Caades. La elección se da en el contexto de la definición del precio base de 49 dólares la tonelada de maíz, lo que no dejó contentos a muchos. El escenario de la elección será La Casona. Corren las apuestas.

Renovada exigencia. No solo los pescadores se “alborotaron” para empujar que se concrete la planta de fertilizantes en Topolobampo por los trabajos de descontaminación de la bahía que se va a dar, sino también los productores agrícolas en Ahome. Estos también están apurados porque el proyecto salga adelante, como fue el resultado de la consulta que se realizó en noviembre pasado, ya que no soportan los elevados precios del fertilizante, lo que les sube los costos de producción. Por eso, algunos, como Miguel Luque Miranda, en Higuera de Zaragoza, y Aristeo Verdugo, líder cenecista del Valle del Carrizo, exigieron que ya es hora de que lo de la planta se resuelva para que no se siga deteniendo el desarrollo.

Golpeteo. Los obligaron a regresar a las escuelas de manera presencial pese al problema del coronavirus, pero la administración del gobernador Rubén Rocha Moya ni gel antibacterial entrega para las medidas sanitarias. Lo anterior lo empezaron a explotar los líderes sindicales de la Sección 53 del SNTE en Ahome alineados al dirigente estatal Fernando Sandoval, quienes respaldan a Ricardo Madrid en la elección de cambio de la dirigencia de la organización sindical. Madrid estuvo ayer en la ciudad. Así, las condiciones en que regresan a clases se convirtió en tema de campaña. En Ahome lo metió Alma Dinora Miranda, coordinadora de la Sección 53 del SNTE en el municipio. Esto en la lógica que pegándole al gobierno rochista le dan a Alfredo Heredia, el otro candidato.

Frenado. Al presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, Baltazar Hernández, no le cayó nada bien la definición de 35 dólares el precio de la tonelada de trigo. Sin embargo, poco margen de maniobra tiene para organizar y alentar alguna manifestación para que haya alguna reconsideración. O lo puede hacer, pero sin bloquear la carretera porque acaba de salir de una en la que estuvo a punto de ir a la cárcel.