Todo pa’ que el alcalde culichi llegue a la hora

Urge que alguien le regale un gallo cantador al alcalde Jesús Valdés, que pueda despertarlo y anunciarle cada que tenga un evento público, para que a este se le quite la costumbre de llegar hasta 40 minutos tarde. Ya resulta molesto para la prensa y hasta para su equipo de trabajo, que tienen que esperarlo, y aunque ya viene demorado, todavía se toma el tiempo de saludar a cada uno de los presentes. Criadores de gallos que deseen regalarle uno, favor de comunicarse al teléfono del Ayuntamiento, con el presi culichi, al ‘fon’ 7 58 00 00.



> Gran oportunidad para eléctricos

Se solicita con urgencia personal que le entienda a eso de la electricidad, pa’ ver si pueden arreglar el alumbrado, pues no se sabe si es por falta de focos o porque de plano ya no sirve. El punto es que la raza está bien encabritada por tener que caminar en las penumbras, exponiéndose a ser víctima de los delincuentes. Si te interesa la chamba, solo tienes que acudir con el ‘chaca’ del departamento de Servicios Públicos en Guasave, Iván Roberto Gálvez, o bien, hablar al teléfono 872 53 94.

> Piden ‘manita de tigre’

Urgen unos buenos ingenieros y albañiles pa’ que le echen la mano a la raza del ejido Felipe Ángeles, en Ahome, quienes se quedaron sin techo por las fuertes lluvias que se han presentado en la región, y de paso, manden a un geógrafo de esos que le saben bien machín a la geografía, pa’ que le diga al de Obras Públicas de Ahome que el municipio no es solo Los Mochis y que hay más raza que atender. Si le interesa la chamba, échele un ‘fonazo’ al ‘dire’ de Obras Públicas, Josué Jacinto Sánchez Ruelas, al 01 (668) 8165006.



> Chamba de asistente

Se busca un asistente perrón que apunte hasta el mínimo detalle de lo que pasa y lo que la raza pide, pa’ que se vaya a chambear a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), pues los vecinos de la comunidad de Palmarito Mineral señalan que hace mucho les dijeron que les pondrían un tanque nuevo y es hora que no les cumplen, a pesar de que el tanque ya está todo amolado. Si te interesa el ‘jale’, márcale al gerente de la paramunicipal, Fernando Nájar, al 673 735 08 31, pa’ que le estés recordando los pendientes.



> Urge alinear a choferes tramposos

La dirigencia de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán busca personal para iniciar una investigación y detectar a los choferes que prestan el servicio sin tener aprobados los exámenes de aptitud. Y es que la delegación de Vialidad y Transporte detectó, no solo a uno, sino a muchos ‘chafiretes’ que hacen trampa y laboran pese a no tener la autorización de Vialidad. La bronca la tienen choferes de urbanos, pulmonías y aurigas. Así que, si te interesa dar con los operadores que hacen ‘chapuza’, date una vuelta por las oficinas de la Alianza de Camiones o contacta a su presidente, Rodolfo Osuna, al número 982 22 27.