Todo para evitar dejar plantada a la gente

¡Sin cumplir! A quien le urge un organizador de agendas es al alcalde de la capital sinaloense, Jesús Valdés Palazuelos, que por atender otros compromisos dejó vestidos y alborotados en eventos distintos a ciudadanos. Esta no es la primera vez que el edil deja plantada a la ciudadanía. Interesados en hacerle una buena agenda al edil de Culiacán favor de comunicarse al teléfono 7 58 01 00.El departamento de Obras y Servicios Públicos en Guasave busca peones y albañiles que le entren al trabajo arduo para que tapen todos los hoyos que se han generado alrededor de las alcantarillas ubicadas en la mayoría de las calles de la ciudad, pues la raza se queja de que están muy hundidas y los hoyos bien grandes. Si te interesa el jale échale la llamada al chaca del departamento, Francisco Miguel Retamoza, al teléfono 8 71 87 09.¡Atención comerciantes! Se necesitan unos cascos resistentes para venderle a los motociclistas de la cabecera de Mocorito, pues a todas horas se pueden ver circulando en las calles sin la más mínima medida de protección, por lo que, en caso de registrarse un trancazo, pueden no salir bien librados. Si cuentas con estos artículos, échale una llamadita al director de Seguridad Pública, Carlos Alberto Chávez, al ‘fon’ 673 735 02 29.La raza de Salud Pública de Ahome, El Fuerte y Choix necesita con urgencia que los santos de los doctores, San Cosme y San Damián, les hagan el milagrote de que de una vez por todas el Gobierno del Estado les entregue toda la lana que aseguran les deben y que tienen todavía en sus arcas sin soltar ni un solo cinco. No se vale, alegan, que siendo ya época de Navidad los tengan en ascuas a ellos y a sus familias. Si alguien sabe dónde andan los santos patronos cumpliendo milagros en el mundo entero, díganles que le echen la llamada al chaca de Salud en Sinaloa, Alfredo Román Messina, al 01 (667) 712-26-99 pa’ que le agilice al asunto.Si sabes de albañilería y aguantas las chambas pesadas, entonces tienes que ponerte en contacto con Joel Sebastián García Regalado, director de Obra Públicas, al 915-80-00, quien te puede poner en contacto con los encargados de las obras y con tal de que no queden mal te pueden contratar de inmediato. Todo porque la remodelación del faro va bien lenta por lo poco que aguanta la gente.