Todo para que Billy Chapman siga "encandilado"

El despiste. Dicen que el presidente del Consejo de Estudios Políticos Electorales de Sinaloa, Octaviano Moya Delgado, se voló la barda al tratar de enredar la piola para poner a salvo al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en su aspiración de la candidatura a la diputación federal por Morena. En principio, algunos lo colocan en un conflicto de intereses porque está ligado a la dirección de Planeación e Innovación del gobierno de Chapman. Pero al margen de esto, no fueron pocos los juristas que le refutan que quienes se oponen a su candidatura tienen que hacerle otro juicio en el INE, haciendo alusión a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Se habla que esto no es así porque el principio de presunción de inocencia de Chapman ya feneció en el juicio en el que fue oído y vencido y en el que se le sentenció en firme por violencia política en razón de género. Dicen que es cuestión que se presente en Morena la sentencia para descarrilar a Chapman y no andar haciendo otro juicio, como lo plantea Moya Delgado. Su doctorado en derecho electoral como que se le olvidó con tal de que Chapman siga “encandilado”.



Ocurrencias. Lo que el youtuber Paúl Velazquez tiene que hacer para tener reflectores, lo que le encanta: ahora salió con que quiere ser ¡diputado federal “pluri” o por mayoría por Morena! Se registró para participar en el proceso interno con una actitud beligerante, acorde a su personalidad avalada por unos y criticada por los más. En realidad, muchos tomaron a vacilada por las incongruencias con lo que salió Velázquez aunque algunos consideran que se la ha de creer que se puede colar por su “entreguismo” en las mañaneras al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, Paúl Velázquez logró captar la atención a nivel nacional. Hasta donde se ha llegado: Chapman quiere ser diputado federal por mayoría y Velázquez por alguna de las dos vías.



Decisión. Por lo que se ve, el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, le urge que el PRI tome la decisión por la candidatura a la alcaldía. Cuestiona que no haya humildad y generosidad para ese fin y que ceda. Algunos se sorprendieron por esto de ceder: no quedó claro si es para que ya de una vez revelen quién va a ser el candidato priista o que el PRI les deje la candidatura a la alcaldía. Se habla que es lo primero porque lo último le han cedido hasta demás.



Apuntada. Por cierto, la exdiputada local Fernanda Rivera también alzó la mano por la candidatura priista a la alcaldía de Ahome. Está porque la decisión sea por la de su género y por supuesto que ella está preparada para entrarle. Su aspiración la revela a dos días de que salga la convocatoria y no deja de “chifletear” que la candidatura la están buscando algunos de los que traicionaron al PRI en la elección pasada.



Orden. La rectora de la Universidad Autónoma Indígena de México, María Guadalupe Ibarra Ceceña, no quiere dejar nada suelto en su responsabilidad institucional. En la recta final de su mandato, sacó adelante el Estatuto Orgánico de la institución educativa en una sesión de Consejo Universitario que duró 18 horas. No fue a “chaleco” sino que el proyecto de la Comisión de Legislación fue analizado y discutido entre los consejeros. Es más, se habla que a propuestas de estos se modificaron algunos puntos del proyecto inicial. En suma, se ordenó jurídicamente todas las áreas de la institución, entre ellas lo concerniente a lo sustantivo: lo educativo. Asimismo, se reglamentó el proceso de elección del rector, de acuerdo con la Ley Orgánica de la UAIM, lo que se pondrá de moda por la cercanía del cambio. De hecho, con esto Ibarra Ceceña tiene la herramienta para que el proceso de sucesión se haga en el marco normativo y que algunos no tiren para el monte.

