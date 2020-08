Todo por hacer las cosas al vapor

La pugna entre la empresa OP Ecología y PASA podría afectar el servicio de recolección de la basura en Ahome si la primera no quiere pagarle a la segunda por depositar los residuos en el relleno sanitario.

Después de haber hecho un proceso desaseado para cambiar de empresa, la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman se está lavando las manos:

Quiere que OP llegue a un acuerdo con PASA para el depósito de la basura una vez que esta logró que el Juzgado Séptimo de Distrito le devolviera el relleno que se lo había confiscado ilegalmente Chapman.

El punto que no quiso entender el alcalde por razones diversas es que, por lo pronto, a los ahomenses no le podía garantizar el servicio de la basura cuando OP no cuenta con relleno sanitario, uno de los requisitos del contrato. Pero esto lo pasó por alto tras obstinarse con quitar a PASA, lo que logró con un acuerdo de Cabildo que se sostiene con alfileres.

Si OP Ecología no le quiere pagar a PASA por usar el relleno, el problema de la basura en la ciudad y zona rural va a explotar. De hecho, hay serias fallas en el servicio porque OP no estaba preparada para otorgar el servicio, pero ahora culpa a PASA de eso. De que los hay, los hay.