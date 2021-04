Todo por un hueso, Lucio Antonio Tarín más falso que moneda de tres pesos

Falsedad. Una llamada del candidato de Morena a la gubernatura Rubén Rocha Moya bastó para que el líder de uno de los grupos de Morena, Lucio Antonio Tarín, se disciplinara con el candidato a la alcaldía de Ahome Gerardo Vargas Landeros. ¿Y todo lo que dijo en contra de Vargas Landeros? Simple y sencillamente se le olvidó. Cuando citaba a conferencia de prensa y se soltaba un habladero en contra de Vargas Landeros y del líder nacional de Morena, Mario Delgado, parecía la mera verdad. Ahora sus justificaciones son de risa porque a la vista de muchos hizo su papelito. Eso sí, ayer apareció con un hueso: coordinador en la zona norte de la campaña del candidato a gobernador. O sea, quitaron a Ascensión Zepeda para ponerlo a él. Y ya se vio que su único interés es que si ganan Rocha Moya y Vargas Landeros es tener un cargo público. Sin embargo, con lo hecho quedan más quemados.

Despreocupación. Con el caso de Tarín, Gerardo Vargas Landeros, candidato de Morena a la alcaldía de Ahome, empezó a cooptar a sus oponentes internos, lo que le da un respiro. Unos más se doblarán, pero otros no por dignidad. Sin embargo, algunos señalan que en términos prácticos Vargas Landeros gana una, pero pierde otras. Eso de exhibirse con el alcalde con licencia Guillermo “Billy” Chapman le resta lo ganado. Pero parece que Chapman es su apuesta. Y ayer en el acto, envalentonado, en presencia del presidente del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, le pidió a Rocha Moya que no se preocupara por Ahome. O lo que es lo mismo: que lo tienen ganado. Eso, dicen muchos, está por verse.

La tierra. No son pocos los que dicen que Rocha Moya sí se debe de preocupar por Ahome. No solo eso, sino el propio Vargas Landeros. Y es que con los actos que presidió ayer el candidato del PRI-PAN-PRD a la gubernatura, Mario Zamora Gastélum, quedó el mensaje de que pueden recuperar Ahome. Los sectores golpeados por el alcalde Chapman, que no son pocos, le dieron el apoyo, lo que también le beneficia al candidato a la alcaldía Marco Antonio Osuna, quien dijo que conoce el hartazgo social por políticos corruptos que solo vienen a Ahome en plan de conquista. A nadie le quedó duda de que los eventos fueron bien pensados, con intencionalidad político-electoral. De hecho, si en Ahome se sigue con la ruta trazada ayer, se van a meter fuerte para lograr el cambio en el municipio. Una de las ventajas de Zamora Gastélum es que es de Ahome, su tierra.

La bandera. Por si fuera poco, el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Ahome, Miguel Ángel Camacho, ya dio luz del tono de su campaña. Y no le va a ir nada bien al alcalde con licencia Guillermo “Billy” Chapman, que se le pegó como lapa a Vargas Landeros, lo que a este afecta más que beneficia. Sabiendo que le va a generar simpatías, Camacho centró su discurso a que llegando a Palacio Municipal va a ordenar una auditoría. Unos aseguran que teniendo a Chapman como lema de campaña le va a dar votos.

Daño mayor. El exalcalde de El Fuerte Miguel Ceceña le aguó el arranque de su campaña a Gildardo Leyva y de paso a Rocha Moya en el alteño municipio. Les hizo una manifestación pese a que a su allegada Gloria Urías la pusieron en el número uno de la lista de diputados locales pluris. Ceceña no acepta a Leyva como candidato de Morena a la alcaldía, por lo que está con Vicente Pico, el del Partido Verde Ecolgista. No se resolvió el problema en El Fuerte y se abrió un frente con la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal, a quien quitaron de esa lista.

