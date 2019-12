Todo sereno. Lo que ayer se vio en Badiraguato pinta de cuerpo entero al gobernador Quirino Ordaz Coppel. En la inauguración de la carretera Higuera de Los Monzón-Batequitas, Quirino se hizo acompañar por el senador de Morena, Rubén Rocha Moya. El exjefe de asesores del gobernador es hoy uno de los fuertes aspirantes a la candidatura de Morena por la gubernatura. Eso no pesa para nada en el ánimo de Quirino. Al contrario, y lo ha dicho hasta el cansancio, desde que llegó dejó atrás los colores y partidos políticos para servir por igual a Sinaloa. Quirino entendió claramente que no se puede gobernar anteponiendo los intereses políticos de un partido o de un grupo político. Y sembró desde el arranque de su administración la certeza de gobernar para los sinaloenses poniendo al frente el interés de todos quienes vivimos en Sinaloa. Y en la búsqueda de sumar a todos para que al estado le vaya bien, ha logrado integrar a muchos grupos para que Sinaloa avance por el camino de la certidumbre. Rocha Moya conoce bien a Quirino. Y el gobernador también. Ambos saben que Sinaloa está por encima de todo interés personal o de grupo. Ambos son políticos que entienden los nuevos aires que surcan el país y particularmente en Sinaloa. La política desde la elección del 2018 en todo el país ha cambiado. Y quien no la entienda corre el riesgo de quedarse rezagado. Son otros tiempos que llaman a innovar. Que llaman a crear nuevas estrategias, porque la mayor parte de lo pasado quedó rebasado. Hoy en Sinaloa han comenzado a surgir nuevas caras políticas. Quirino se dio su tiempo y le dio su lugar a muchos jóvenes que integran su gabinete y otros que en labores de campo trabajan desde hace muchos meses. Quirino marcó la pauta para que todo aquel que aspire a un cargo de elección popular deba de tener contacto directo con los ciudadanos. Que primero lo conozcan los ciudadanos. Que primero sepa lo que opinan y quieren o les molesta a los ciudadanos. Junto con Rocha Moya hay otros que aspiran también a convertirse en candidatos a la gubernatura. La propia compañera del senador, la también senadora Imelda Castro, el senador priista Mario Zamora, los secretarios de Pesca y Educación, Sergio Torres y Juan Alfonso Mejía respectivamente. El líder estatal del PRI, Jesús Valdez. Y habría también que apuntar a Carlos Gandarilla, secretario de Desarrollo Sustentable, y el joven Ricardo Madrid, de Desarrollo Social.

En manos de quién estamos. Un elemento activo de la nueva Guardia Nacional fue detenido junto con otros dos sujetos cuando intentaban deshacerse del cuerpo sin vida de una persona. Los hechos se registraron ayer aquí en Mazatlán. Independientemente de lo delicado del caso, lo más grave es que un elemento de la Guardia Nacional, esa que con bombo y platillo puso en operaciones la administración de López Obrador está resultado peor o igual que los anteriores. ¿Y esos son quienes nos cuidan?

Afinan detalles. Quienes viajarán a España a participar en la Feria Internacional de Turismo han comenzado a prepararla. La Fitur habrá de celebrarse del 22 al 26 de enero del 2020. Y la intención es contar con quienes saben de turismo internacional y cuentan con los medios para coadyuvar en el interés de atraer por lo menos un vuelo de Europa a Mazatlán. ¿Y el apuntado? Ya está listo. Dejará vacante la alcaldía.