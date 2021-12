Todo un enredo se convirtió el caso de los maestros para la vacuna del refuerzo contra el coronavirus

De nivel. En menos de mes y medio, Jaime Romero Barrera, Julio César Romanillo Montoya, Claudia Canto Hernández y María Magdalena Rocha Peña volvieron a tomar protesta como funcionarios del Ayuntamiento de Ahome. Y es que iniciaron la administración del alcalde Gerardo Vargas Landeros como directores, pero como ya salió el decreto en la que sus dependencias subieron de categoría, ayer lo hicieron como secretarios. La protesta se las tomó Vargas Landeros tras la sesión de Cabildo, en la que estuvo después de haber estado en el Congreso del Estado para hablar sobre el Impuesto Predial Urbano. Así, es que muchos ahora tendrán que dirigirse a Romero Barrera como secretario de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología, lo mismo a Romanillo Montoya en Seguridad y Protección Ciudadana. A Canto Hernández en la de Bienestar y en el de Las Mujeres a Rocha Peña. Ya en el gabinete vargaslanderista no solo es secretario Bernardo Cárdenas Soto.

Recomendación. Los trabajadores y empresarios de Ahome ya saben cómo evitar ser víctimas de los delincuentes. Y si no, ayer se los recordó el secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro, al reunirse con los restauranteros que conformaron el Consejo Empresarial Restaurantero: a los primeros les recomendó que si salen de compras no se lleven todo el dinero del aguinaldo sino lo que van a necesitar y, a los segundos, que si van a retirar o depositar en un banco que llamen a Seguridad Pública para que les dé un resguardo gratuito. Con esto algunos recordaron su perfil policial. Y vale más que le hagan caso porque si son víctimas de algún hampón, incluso en pleno centro, ya no vuelven a recuperar lo robado. Se esfuman por arte de magia. No hay que olvidar que estamos en el mes de la zafra delincuencial.

Cese. Un argüende en grande hay entre los futbolistas, ya que el programador de campos del Comité Municipal de Futbol en Ahome, Jorge Valdez, fue cesado. Había quejas de los delegados de la Liga de Futbol de Primera Fuerza de algunos cobros irregulares para jugar como locales. Uno de esos casos era en el estadio de la colonia Tabachines. En donde quiera se cuecen habas. Ahora la responsabilidad de programador la tomó Fabricio García, comisario del Comité Municipal de Futbol de Ahome. El caso da para más.

Desconcierto. Todo un enredo se convirtió el asunto de los maestros para la vacuna de refuerzo en Ahome. Cuando se presentaron en los centros de vacunación en la zona rural para que le aplicaran la dosis se las negaron, a lo que el titular de Bienestar, Arturo Velázquez, salió a rectificar de que sí serían vacunados. Sin embargo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, puntualizó que sería solo a los maestros que tuvieran más de 60 años. Que los menores de esta edad tendrían un tratamiento aparte. La inconformidad magisterial es en todo México no solo en Ahome.

Efervescencia. Dicen que la llegada de Dagoberto Ibarra como jefe de la Japama en El Carrizo es el preámbulo para más designaciones de cargos municipales y estatales. Se habla que el exsíndico Eduardo Franco va a la delegación de Vialidad y Transportes. Hay otros nombres que suenan para Recaudación, Registro Civil, entre otras. Lo que no se sabe es si será como regalo de Navidad o entrando el año. Los nombramientos que están saliendo en las sindicaturas de Ahome revuelven el agua. Es más, hay algunos que se llevaron un fiasco porque el sueldo no es el que esperaban y mejor evalúan renunciar para lanzarse ¡como síndicos!