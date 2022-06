Para los que nos atrevemos a pensar por cuenta propia, México nos duele. Nos duele no solamente por los dos sacerdotes asesinados, tampoco solamente por el casi medio millón de asesinados en lo que va de este siglo o los miles de desaparecidos, el dolor más fuerte es por la indiferencia de millones de mexicanos, que raya en la complicidad.

Pero en ese México, de indiferencia que tal vez no esté lejos del contubernio inconsciente, todos apretamos el gatillo que asesinó a los dos sacerdotes y ha asesinado a decenas de miles de compatriotas.

Dejemos ya de buscar culpables y tengamos la honestidad y el valor de reconocer que los culpables somos todos, que todos hemos accionado los gatillos o manipulado las armas blancas que han bañado de sufrimiento a cientos de miles de compatriotas.

Sabiamente lo dijo Luther King: "no me duelen los actos de la gente mala, me duele más la indiferencia de la gente buena". Los pocos malos matan por acción, los muchos buenos, lo hacemos por omisión; no basta con ser malo para dañar, sólo se necesita ignorar la maldad.

Por cada persona que causa daño, convivimos miles de buenos ciudadanos, pero somos indiferentes, ajenos, apáticos y por ello cómplices, por lo que también dañamos y es aquí en donde dejamos de ser “buenos”.

Por su parte Mahatma Gandhi plasmó en la historia la frase lapidaria "El silencio se convierte en cobardía cuando la ocasión demanda decir toda la verdad y actuar acorde a ella" y la pregunta es ¿eso somos?

No busquemos culpables ni tratemos de exculpar, a nadie, todos apretamos el gatillo, el pueblo con su indiferencia y el gobierno con su incompetencia, por repugnante que se nos antoje, somos asesinos, unos por omisión, otros por acción y otros más por incapacidad, torpeza y/o nulidad.

No logro comprender qué hace falta para que juntos, unidos reaccionemos en favor de esta patria nuestra.

