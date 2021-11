Hola, ¿qué tal? Buenos días.

Todos conocemos la decepción. En una vida bien vivida, el historial de errores suele ser proporcional al de los aciertos. Nadie acierta siempre. Sencillamente, no se puede, ya que la única forma de no equivocarse es no hacer nada, no tomar decisiones, y eso, no es vivir. Pero a pesar de lo habituados que estamos a cometer errores y a su futuro inmediato, la desilusión, muy poca gente canta derrotas, las esconden, quizás al igual que un chiquillo en el parque que, en los momentos de decepción, se encierra en sí mismo.