Todos han quedado exhibidos: Rocha, Cuen y el Químico en el caso Mazatlán

Todos pierden. La crisis política que se vive en Mazatlán evidenció a todos. Nadie escapa de la exhibida que se han dado los poderes actuales tanto locales como del estado. Hoy corren versiones de que “ya se arreglaron”. Que Melesio Cuen y el PAS, así como el alcalde Luis Guillermo Benítez se repartieron los cargos públicos municipales como si fuera un botín de guerra. Hasta el gobernador Rubén Rocha Moya quedó en evidencia. No es posible que el secretario de Salud, Melesio Cuen, haya dejado por más de 24 horas su cargo para asumirse como el negociador del Partido Sinaloense. El gobernador ordenó que Cuen se sentara con el alcalde y se pusieran de acuerdo para acabar de una vez por todas con el problema en Mazatlán. ¿Qué no es Cuen su secretario de Salud? No recuerda Rocha Moya que en su discurso de toma de posesión le dijo a Cuen que ya dejara el PAS y se pusiera a trabajar en Salud. Cinco días bastaron para que esa instrucción se fuera a la basura. Pero eso no es todo. Cuen y el alcalde Luis Guillermo Benítez tal vez declaren que “ya se arreglaron”, pero ni uno ni otro por sus antecedentes son de los que perdonan ofensas. Se olvidan de los agravios y son los que guardan rencor y abrigan la venganza. La pelea es clara. No es por proponer planes de trabajo que permitan impulsar las actividades económicas de Mazatlán, resolver los rezagos sociales, mucho menos mejorar los servicios elementales en el municipio. Es clara y llanamente una pelea por los puestos públicos. Por el reparto del pastel. El Químico supuestamente cedió a Cuen la Secretaría del Ayuntamiento, las direcciones de Ingresos y Egresos, el segundo de a bordo de Oficialía Mayor, las direcciones de Ecología, del Instituto del Deporte y de Asuntos Jurídicos. El Químico se queda con la Tesorería, Oficialía Mayor y todo el resto de aparato de gobierno municipal. Pastel compartido. Pero el poder, eso lo tienen bien claro tanto el Químico como Cuen, no se comparte.

Este lunes se define. Vía telefónica, el alcalde Luis Guillermo Benítez confirmó a este reportero que para mañana lunes habrá de resolverse el problema. Que todavía no se llegaba a un acuerdo definitivo. Le preguntamos que si ya están avanzadas las pláticas y su posible solución, entonces por qué Melesio Cuen había declarado que el problema de Mazatlán podría llegar hasta el Congreso del Estado. Entonces nos respondió que “si eso dice, pues está pensando en no cumplir. Porque ahora el tema está en él”. Después se conoció que Benítez aceptó ceder la Secretaría del Ayuntamiento, pero no para Rafael Mendoza. Que fuera otro. Cuen se resistía en sacrificar a Mendoza, su operador y representante en la zona sur. Se habla de que Cuen propuso a la regidora América Carrasco. El Químico lo rechazó al considerar que la regidora era parte del conflicto. Y presuntamente se puso en la mesa el nombre de Rogelio Buelna, un joven abogado que pertenece al PAS.

¿Muy diferentes? El nuevo escándalo apenas comienza. La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, viajó a Guatemala para asistir a la boda de Santiago Nieto. Todo bien hasta ahí. Pero viajó en un vuelo privado y ¿qué creen?, se dice que intentó introducir alrededor de 25 mil dólares de manera ilegal. Apenas se conoció el tema, la misma Paola Félix Díaz presentó su renuncia al cargo. Pero ya el escándalo había prendido. El otro escándalo que viene es que el panista Manuel Espino se afilió a Morena para convertirse en candidato al gobierno de Durango. No pues guau.