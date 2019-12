Todos los caminos conducen a Chapman. El bloguero y activista Paúl Velázquez fue agredido a balazos. Velázquez fue quien en abril de este año se presentó en la “Mañanera” del presidente López Obrador y denunció la corrupción que impera en Ahome y señaló como el responsable al alcalde Guillermo Chapman. Más recientemente, en la sala de Cabildo de Los Mochis, la síndica de ese lugar, Irma Delgado, arengó a los presentes para sacar de ese lugar al activista que había asistido a escuchar la disculpa pública del alcalde que le ordenó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En un video publicado, la síndica de Los Mochis, Irma Delgado, llegó a advertir que “lincharían a Paúl”. El activista recibió un balazo en la boca. Su estado de salud es delicado. Hasta donde se sabe, fueron por lo menos dos sujetos los que participaron en la agresión. Hay videos que pudieran servir a la Fiscalía General de Sinaloa para su investigación. Al parecer, el activista había recibido amenazas. El delicado problema que vive Ahome con los escándalos protagonizados por el alcalde Guillermo Chapman al parecer se están agravando. La síndica procuradora, Angelina Valenzuela, ya denunció una serie de amenazas que ha recibido y el bloqueo de sus actividades. El directamente responsable es Chapman. En Ahome, al igual que Culiacán, Mazatlán y Escuinapa, los alcaldes morenistas tienen un sello personal: son violentos. Toman decisiones viscerales. Descalifican a sus críticos. Y bloquean a los funcionarios municipales que no se pliegan a sus órdenes. Ese es el caso de Ahome, donde Chapman ha amenazado a la síndica procuradora, Angelina Valenzuela. Es lo que pasa en Mazatlán, donde el alcalde Luis Guillermo Benítez ha bloqueado en todo a la síndica procuradora, Elsa Bojórquez. Lo mismo pasa en Escuinapa con el alcalde, también de Morena, Emmett Soto, acusado por su síndica procuradora. Pero una cosa es amenazas, descalificar, armar linchamientos desde las redes sociales contra sus críticos y otra es llegar a atentar contra la vida de quienes no están de acuerdo con ellos. En un país lleno de violencia, y cuando el 2019 es y será el año más violento de los últimos años, tener autoridades que alienten el odio hacia quienes no piensan ni actúan como ellos quieren, es altamente peligroso.

Rocha y el cascabel al gato. Mientras que en el Congreso del Estado la lucha es sorda por reformar la Ley Orgánica de la UAS, el senador de Morena, Rubén Rocha, primero la calificó como una “intentona” y después se pronunció por recibir la opinión de los universitarios. Y para cerrar uno de los principales temas de quienes buscan la reforma a la UAS, Rocha se pronunció en contra de regresar al pasado con meterse al tema del voto unitario. Y apuntó que él “no comparte la idea del populismo en la elección de las autoridades universitarias”. Y remató con una expresión luego de reconocer que no se puede ir contra una institución por motivaciones de tipo político. Y que él ve en esta intentona de reformar la Ley Orgánica de la UAS “motivaciones” de tipo político. Así o más claro.

Operativos. Elementos de la Guardia Nacional reforzarán los operativos de vigilancia que realizan tanto el Ejército, Marina, policías estatales y municipales. Con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la presencia policiaco-militar estará para salvaguardar la integridad de los sinaloenses. El patrullaje aumentó.