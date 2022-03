Todos podemos ser migrantes

audima

Por causas de fuerza mayor tuve que viajar a la frontera, hacia el norte, con cierto miedo, debo confesarlo. Después de más de dos años de no viajar desde que inició la pandemia, este viaje representó la declaratoria de mi regreso a “la normalidad”. Hacia el lugar de mi destino solo había rutas de autobús. Me atormentaba el virus, pero traté de no pensar en ello. No tenía opción.

Todo transcurrió sin sobresaltos hasta que llegamos al retén de Querobabi, justo después de Hermosillo, Sonora. Nos bajaron por enésima vez para realizar una revisión: una fila, sana distancia, avancen, a dónde va; lo mismo de todos los retenes anteriores. Hacía un frío espeso e inalterable, además soplaba un viento helado sobre el cielo vacío. En otro extremo, al otro lado del andén, venía en otro autobús sumamente deteriorado un cúmulo de personas. El transporte no tenía lugar de destino con luces led ni nada parecido, solo se podía leer la palabra Oaxaca sobre un costado con unas letras incoloras como el pálido lienzo de la tarde. La mayoría de los pasajeros llevaba las manos vacías, una mochila, un itacate o ropa en bolsas de plástico. Estas personas no traían nada, o casi nada, para protegerse de aquel frío que se imponía húmedo y áspero. De pronto, vi a un señor de pies descalzos –me faltaba realidad para comprender–. Sus pies avanzaban sobre el cemento frío; era un hombre deteriorado, casi vencido, arrastraba los pasos. Mi existencia se paralizó ante aquella crueldad sin pausa. Ahí se encontraban los oficiales del Ejército Mexicano y, frente a ellos, caminaba ese hombre que se veía como una sombra en la penumbra. Yo no podía estar sin reflexionar, me atormentaban los pensamientos, la tristeza; todo pasó muy rápido. Estábamos lejos y no nos permitían acercarnos, solo fuimos espectadores. Hay fríos que calan los huesos, nos encogen el corazón y no son provocados por el invierno, sino por esas frías imágenes de la vida.

¿Migrante? Una experiencia que nadie quiere vivir, pero todos podríamos llegar a serlo.

Es difícil no poder vivir el resto de tu vida en la tierra que te vio nacer o en la tierra que elegiste estar, verte obligado a migrar, recorrer miles de kilómetros huyendo de la miseria, tal vez de la violencia, de dictaduras brutales o de guerras en busca de un lugar en donde protegerte de la pobreza o para, simplemente, evitar la muerte, aunque debas moverte con ella. Es difícil avanzar buscando, en la lejanía, la esperanza de un porvenir menos aterrador, un amparo, una tierra en donde echar nuevas raíces; volver a empezar con la única aspiración de encontrar una mejor vida. A nadie nos gustaría, pero todos podríamos ser migrantes, pues vivimos tiempos críticos, al límite: guerras, incertidumbre económica, pandemias, alteraciones climáticas, etc.

Es extraño el impacto de ciertos acontecimientos significativos en nuestras vidas. Refugio mis temores en contra de aquella imagen que me atormentó cabalmente por muchos días; ese hombre con sus pies desnudos, se convirtió en parte de mi historia y de mis plegarias. Nunca vi su rostro, pero imagino que su cara curtida y sus ojos tristes sonríen ahora que encontró en la frontera la tierra prometida. Lo imagino calzando unos zapatos suaves y abrigadores los cuales les dan calor a sus pies y que también encontró abrigo para su alma.