Todos tenemos una misión en la vida, ¿cuál es la tuya?

Todos tenemos una misión de vida, llegamos aquí por y para algo, yo lo descubrí hace 6 años. A veces me cuestionan cuándo les va a llegar, y es algo muy impredecible, hay personas que lo conocen desde que son muy chicos, otros a la edad adulta y también existen los que se van de este mundo sin conocer para qué estuvieron aquí.

Lo más importante es conocer tus debilidades y sobre todo tus fortalezas, que puedas conocer para qué eres bueno, cuáles son esas actividades que te llenan el alma, te hacen sentir alegría, algo que pudieras hacer sin que te pagaran por ello.

Es ahí cuando puedes llegar al camino que tanto deseas y el propósito de vida, no me refiero que tengas que hacer la misma actividad 24/7, me refiero a que puedes tener tu vida normal, trabajar, estudiar, pero siempre con ese pensamiento de que estás aquí por esa razón.

Yo tenía 3 años cuando mis papás me llevaban a una comunidad cerca de Los Mochis que se llama Las Bombas porque tenían una huerta ahí y se daban cuenta de las necesidades de los habitantes. Cada cambio de temporada les llevábamos ropa, artículos para el hogar, juguetes. Y todos los meses de octubre se fue haciendo costumbre, según mis papás, el festejarle su cumpleaños al hijo de la persona que nos cuidaba la huerta.

Cuando yo entré a la universidad y empecé a indagar la palabra “Propósito” pensaba qué actividad era la que me llenaba tanto y la que me hacía feliz, y rápido lo relacioné con las idas a esa comunidad, fue entonces que comencé a formalizar esas actividades en un proyecto social.

Estoy muy agradecida con la vida y con Debate por la oportunidad que me proporcionan de llegar a más personas con mi mensaje. Los medios de comunicación son de suma importancia en la actualidad y considero que nosotros, como sociedad, debemos inculcar los mensajes positivos y ser un referente para las personas que nos rodean.

Los invito a ver mi proyecto en Instagram @unpropositodh1 y que en algún momento se puedan unir a él. Suelo compartir imágenes y videos de ciertas actividades con la intención de conseguir más apoyos en lo largo del camino. En la siguiente edición les daré más detalles de la historia de mi proyecto.

