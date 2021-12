audima

Hola, muy buenos días.

De una de las esquinas de la plaza, nace una calle peatonal. A la altura del número siete, hay un pequeño negocio; una sastrería con un cuidado escaparate de aluminio, protegido por unas sencillas cortinas verdes. Al acercarme, reconozco el sonido acompasado de una máquina de coser. Me detengo en el umbral de la puerta. El olor de los tejidos almacenados, me regala un fugaz viaje a la infancia. Desde adentro, el sastre me mira con curiosidad y pregunta: ¿puedo ayudarle en algo? Sí, contesto. ¿Le importaría decirme qué ponía en la última columna? No he sido capaz de leerlo. El sastre me sonríe y contesta: Hijo, en esa columna decía: todos vivimos dos vidas; la segunda empieza el día en que te das cuenta que sólo tienes una. Buenos días.