Tómese un respiro de la política

Es diciembre y el año se acaba. Buena oportunidad para hacer una pausa al frenesí de lo político. Información, polémica y debate no faltarán en los próximos meses. También lodo. Se lo aseguro.

Si las felices fiestas dejan oportunidad para leer, le acerco la recomendación de cuatro libros. Estos son:

La Queja. (Julian Baggini). La queja personal, política, colectiva, es parte inherente de la sociedad moderna. Las conversaciones, las declaraciones, los debates públicos acuden con frecuencia a la queja. Baggini no está en contra de que la gente se queje, siempre y cuando la queja tenga un propósito: “Donde el mundo es imperfecto, el mensaje no es, Deja de quejarte, sino Quéjate de aquello que realmente puedes cambiar” De igual manera, manda un mensaje a los ciudadanos que hacen de la queja política su conversación cotidiana: “La gente pasa noches enteras en bares quejándose de la falsedad de los políticos...si les preguntas por qué no se presentan ellos a las elecciones, la respuesta es, invariablemente: “¿Para qué?”

La elección del príncipe. Los consejos de Maquiavelo al ciudadano elector. (Maurizio Viroli) Este autor es uno de los biógrafos más destacados de Maquiavelo. El objetivo de este libro es interpretar lo que Maquiavelo nos recomendaría en estos tiempos electorales al momento de elegir. Viroli nos advierte: “Cuidemos el Estado democrático y no caigamos en el error de despreciarlo y añorarlo una vez que lo hayamos perdido. Acudir a las urnas es la manera más eficaz para dar a entender que lo consideramos un bien de inestimable valor... Y ¿si ningún candidato nos convence del todo?”

Todos deberíamos ser feministas. (Chimamanda Ngozi Adichie) Esta escritora, novelista y dramaturga nigeriana, nos presenta en este libro la adaptación de una charla que tuvo en la organización TED (Tecnología, Entretenimiento, Diseño) en 2013. El tema central del libro se puede reducir en una pregunta: ¿Qué significa ser feminista en el Siglo XXI? Aquí una de las respuestas de Chimamanda: “No es fácil tener conversaciones sobre género. Ponen incómoda a la gente y a veces la irritan. Tanto hombres como mujeres se resisten a hablar de género. O bien tienen tendencia a restar importancia rápidamente a los problemas de género. Porque siempre incomoda el cambiar el estado de las cosas”

De animales y dioses. Breve historia de la humanidad. (Yuval Noah Harari). No se asuste por la ambición del objetivo del libro. Escrita de manera accesible e inteligente, esta obra se lee con deleite. Nos hará reflexionar, corregir e imaginar muchas cosas en torno a lo que somos y cómo nos hemos pensado como humanidad. El autor sintetiza el esquema de la obra de esta manera: “Tres revoluciones importantes confirman el curso de la historia: la revolución cognitiva marcó el inicio de la historia hace unos 70 mil años. La revolución agrícola la aceleró hace 12 mil años. La revolución científica, que se puso en marcha hace apenas 500 años, bien pudiera poner fin a la historia e iniciar algo completamente diferente”.