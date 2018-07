Tomó sus precauciones. La que dicen está muy arrepentida de haberse anticipado a los tiempos y declarar antes de que hicieran el reconteo de votos es la candidata a la alcaldía de Sinaloa por la coalición Juntos Haremos Historia, Nadia López. Y es que en conferencia de prensa arropada por la presencia de los senadores electos, Rubén Rocha Moya e Imelda Castro, se envalentonó y dijo que si el resultado de la elección no le favorecía no dudaría en impugnar. Para no dar cabida a este recurso, acusan que astutamente María Beatriz León Rubio, quien es ahora la alcaldesa electa, al contender por la coalición Todos por México, se las ingenió para que la brecha de votos entre ambas fuera la suficiente para no dejar espacio a esta movida. Total, que a la política militante del PT lo único que le quedó es buscar una regiduría; a ver qué tal le va con el fallo.

Promotora. Por otro rumbo, la que está aprovechando al máximo su popularidad en Facebook es la alcaldesa electa de Guasave, Aurelia Leal López; dentro del contenido que postea diario no pierde oportunidad para resaltar datos relevantes y manifestar lo orgullosa que está del municipio. Recientemente se le ha visto también muy ocupada en mostrar los atractivos turísticos de la región, con decirles que le está poniendo más ganas que la actual administración. Habrá que ver si conserva el ímpetu una vez asumido el poder.

Ojalá que ésta sí sea selectiva y se ocupe de poner al frente de la ninguneada Dirección de Turismo a alguien que realmente asuma la responsabilidad y muestre ganas de hacer bien su trabajo, eso sí que urge.

¿Olvidados? Donde de plano parece que las autoridades se olvidaron de dar servicios públicos de calidad es en la colonia Lomas del Mar, donde indicaron que la ciudadanía ya empezó a reclamar por el retraso que llevan los trabajos en calles pavimentadas. A esta situación se sumó el deficiente servicio de la recolección de basura que, a decir de los vecinos, es colocada en las esquinas de la avenida Mazatlán y en ocasiones ni se la llevan, y ahora, para colmo, reportaron una fuga de agua potable, misma que trae en jaque a los vecinos que tienen su domicilio por la avenida Carlón. Y ya para rematar, a esto se suma el deterioro y abandono de los espacios públicos, una colonia que poco interés le han puesto las autoridades, lo cual no debería ocurrir, pues si bien es cierto la urbanización y crecimiento de la ciudad se ha extendido hacia aquella zona, de igual manera debería ser la atención a los servicios públicos. ¿O qué no pagarán impuestos?

Un susto. Ayer hubo alarma en la sindicatura de Benito Juárez, pues la gente empezó a difundir a través de las redes sociales una imagen donde el tanque del agua estaba arropado por llamas, acción que empezó a crear controversia, al creer que debido a los trabajos emprendidos en el tanque de la Jumapag se había originado el fuego, pero fue la síndica Lorena Valdez quien acabó con los rumores, aclarando que recurrieron al fuego para eliminar un panal de abejas. Mientras por un lado eliminaron la posibilidad de que alguien sufriera un ataque por las abejas, por otro siguen eliminando a dicha especie, pese a difundir ecologistas que es de suma importancia su prevalencia para la polinización.