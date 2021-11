“Su fortaleza es su debilidad”: N. A.

¿Qué hace grande a Topolobampo? ¿Usted qué piensa? ¿Para qué efectos? Estamos en la semana previa a la consulta ciudadana. Pasado, presente y futuro tienen su punto nodal, un vórtice que implica crecimiento y desarrollo.

El próximo domingo 28 diremos “sí o no” a un megaproyecto que contempla una inversión de 5 mil millones de dólares en 10 años. Desde hace 7 se trabaja en un proyecto para producir 2,200 TM/Día de amoniaco anhidro, insumo base en la producción de fertilizantes. De entrada, contempla la generación de 2 mil empleos especializados, capacitados para la construcción del complejo en tres etapas de obra: una planta de amoniaco, otra para producir urea y la puesta en operación de una planta para producir metanol.

La opinión está dividida. No es enchílame otra gorda, a favor y en contra sobran argumentos. Todos respetables.

Topolobampo se vuelve a poner en el centro. Durante décadas el pueblo ha visto asentarse grandes empresas, dos nacionales CFE y Pemex que muy poco han abonado en materia de empleo y apuntalar el desarrollo social. En la anterior API, hoy “Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.”, administrada por la milicia por orden y encargo del comandante en jefe López Obrador, se siguen historias de marginación y desprecio a los topolobampenses. Nos tratan como extraños en nuestra tierra. Nos tienen hasta el copete. Municipio, estado, Federación no entienden conceptos básicos, fundamentales de buen gobierno, de simple y llano buen gobierno. Seguridad y servicios de calidad queremos en Topolobampo.

¿Tienen idea ustedes de lo que vale en miles de millones lo que pasa y se produce en Topolobampo? Es mucho y es escaso, por no decir nulo, el retorno. Pagamos el recibo de la luz más caro que en Los Mochis y tenemos la termoeléctrica que vende energía en distintos puntos y para nosotros cara, CFE no se mide, no corresponde, no queremos el trato de Tabasco, que nos expliquen por qué la diferencia de tarifas y por qué nos tratan como si nos odiaran. Es una empresa del estado que cuida al pueblo bueno. Aquí no funciona eso de que amor con amor se paga. La CFE es ingrata y el gobierno es omiso, la omisión también es pecado. ¿Quieren ayudar a Topo? Por ahí pueden empezar.

Si resulta el NO, nos quedamos igual, drogadicción, prostitución, delitos del fuero común al por mayor, familias disfuncionales, suciedad e inseguridad, desorden, daño ambiental, incompetencia de gobiernos, es decir lo normal, cultural que vivimos y que al parecer está bien para muchos ¿Para qué preocuparnos? Nos hemos adaptado a la violencia tristemente y a conocer autoridades que mienten cuando dicen que les importa el bienestar del pueblo. Los tres niveles. Voy parejo e incluyo también a la ciudadanía.

Topolobampo debe ser tratado diferente con planta y sin planta, impactados ya estamos. El trato de gobierno mediante la administración de una sindicatura es insuficiente. Debe buscarse un modelo más amplio y fuerte para gestionar el orden social.

En la “Ex API” hay silencio, señores. Por un lado, tenemos a la empresa IEnova, construye una terminal de hidrocarburos (11 tanques y un gran muelle) cuya inversión supera los 3 mil millones de pesos y tendrá clientes como Chevron y Marathon Petroleum, y una capacidad para almacenar hasta 1.6 millones de barriles de gasolina regular, premium o diesel. Digo que hay silencio porque por un lado llegan a integrarse y luego a desplazar. NO ES POSIBLE, no admitimos la forma en que están tratando a la flota camaronera, que invirtió y recibió la zona donde tienen su muelle para ordenar el sector y ahora reciben trato de arrimados y extraños.

Ni el municipio ni el estado se llamen fuera del conflicto. El municipio está en el territorio, debe ser gestor eficaz y ver por los habitantes. El estado debe protegernos, esta problemática de CFE, API, son solo muestra de lo “jodido” del trato que recibimos. Es muy corto el espacio. Mi pecho tiembla.

El “no”, lo vuelvo a decir, no me preocupa. Me pondría a pensar que no fuimos capaces de entender realidad y tiempo. El “sí” me pone alerta porque ante lo que se vendría no puede seguirse tratando así a los habitantes ni a la ciudadanía y deben saber que no somos tontos, que hay una ciudadanía activa en las generaciones de Topolobampo que tiene idea clara de cómo debe ser el desarrollo social y el crecimiento económico. No nos vean chicos. No se enreden. El pulso está en la comunidad. Sabemos que el desarrollo social no depende de una empresa ni de varias, sí su cooperación. Los gobiernos tienen la palabra en su Razón de Ser.

Posdata.- Inadmisible, corriente, inmoral, torpe y lo que sigue. El predio “Standard”, baldío amurallado frente al malecón, área del muelle. Cuando síndica (1995) negocié con Pemex el retiro de los tanques porque ya no eran útiles, para hacer un espacio público, antes que hubiera malecón. Al desincorporarse los terrenos para el fundo legal quedó a cargo de Invies (sin comentarios), este sin rubor ni pensar en Topo lo vendió a un particular. Billy Chapman, de triste memoria para mí, no sé ustedes, de lo escaso a reconocérsele, anunció que lo había recuperado para el municipio. ¿Qué creen? Salió hace días el dueño de una fracción y les anunció que una porción de terreno le pertenece. Para tropelías mi pueblo. ¡Chihuahua! Seguiremos la punta de la madeja, ya estuvo bueno.