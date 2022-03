audima

“Evitemos suplantar con nuestro mundo el de los demás”

José Ortega y Gasset.

Creo que a todos nos pasa sentir pertenencia, Topolobampo es el gran amor y el gran dolor en mi vida, ahí pertenezco. En 1995 era síndica municipal, como siempre, contra viento y marea, tratando de hacer las cosas bien. Para ese entonces ya estaba en proceso el “Fundo legal”, gestión, entre otras, que me tocó hacer por el puerto. Nuestro lugar en el universo.

Cinco tanques ocupaban el predio denominado “standard”, quizá por Standard Oil, marca que pudo llegar para traslado de combustibles en la zona. Corríjame, amigo Ernesto Gatica.

La vía que llegaba al filo del predio, pasando el muelle del malecón, fue retirada, ya no tenía utilidad, los tanques tampoco. De hecho, el muelle fue relevado de actividades y entregado al manejo del municipio. Según se comentó entonces. Sabemos que fue por poco tiempo, aun cuando por las obras del malecón se hicieron labores en el para adecuarlo como sitio de paseo y recreación. La realidad nos dice que siguen utilizándolo las autoridades portuarias. Es parte de la falta de respeto que como comunidad nos dispensan.

Solicité hace más de 27 años a Pemex el retiro de los tanques, y la empresa los retiró con el propósito de que el espacio del STANDARD, ya dentro del fundo legal, se destinara a un propósito de ordenamiento urbano, que se hiciera una obra pública en beneficio de la comunidad.

Topolobampo ha sido tratado como en segundo o tercer nivel por los ayuntamientos o tal vez no ha habido voluntad para ordenar y aprovechar el espacio.

A principios del siglo Invies, administrador del fundo, lo vendió a un importante constructor de la región. Grave error y más grave el desinterés del estado y municipio por el orden legal de Topolobampo.

En el gobierno de Chapman, de las pocas cosas que consideré buenas fue el anuncio de que se había recuperado el predio. Ilusa fui, solo una fracción se recuperó, al parecer recibida a cuenta de impuestos. Ahora al parecer hay nuevos dueños en el predio, reiteradamente he pedido la recuperación, sin éxito. Pero vuelvo con la terquedad de quien sabe que la causa es justa.

El Ayuntamiento de Ahome tiene la palabra y la autoridad para recuperar el espacio a favor de la comunidad.

Ahora es cuando para desarrollar un proyecto social, económico y cultural que dé viabilidad al comercio y liberar el carril del malecón: la casa museo FLOR DE MAYO en homenaje a María Félix y al Cine Nacional, están ahí en el predio las huellas de la casa de la película. Proyecto que puede ligarse a la recuperación del edificio del “seguro viejo” y crear un centro de música y artes, todo en un mismo perímetro que potencializaría la integración social e identidad de los porteños.

Si realmente lo que viene como un detonante económico es real e impacta a la población, démosle un trato justo a Topolobampo. Políticas públicas, gobernador y presidente municipal, de “a deveras” y no solo por hacer que hacemos.

No digan que no se puede. Si hay voluntad se puede. Que sea el legado de sus administraciones a nuestro pueblo. No disminuyan nuestras posibilidades de mejorar condiciones de vida para niñas, niños, jóvenes, familias. Regidores y regidoras por favor revisen el tema, no lo ignoren, no lo den por resuelto. Tienen el poder, esa es razón de ser.

Posdata. - Ucrania, Rusia, la OTAN, el Parlamento Europeo, Ebrard, el aumento a la gasolina, la inflación, el América en el sótano, el partido y sus paradigmas, muchos temas, voy a poner el café.