Toronto le provoca seria herida a Águilas

Fue seria la herida que le provocó Toronto a las Águilas del América en el juego de ida de la fase semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf al imponerse 3-1, pero a pesar de ello y no congeniar con dichos colores, sentimos que los emplumados pueden remontar en el choque de regreso que se jugará la próxima semana en la cancha del estadio Azteca.Se había anticipado de la peligrosidad de los canadienses, campeón vigente de la MLS, y lo demostró ante sus seguidores, ya que mostró contundencia y un orden táctico que nunca supo descifrar el cuadro mexicano.En lo deportivo, que es lo realmente que se debe calificar en un partido, Toronto fue superior al América en estos primeros 90 minutos, ya en lo que toca al entorno extracancha por todas las situaciones que se vivieron con el arbitraje, el problema que se suscitó al medio tiempo en el túnel de los vestidores es una situación que le toca resolverla a la Concacaf.Lo cierto es que el escenario quedó bien caliente para que las Águilas, en su calidad de local, saquen la casta y demuestren porqué son considerados como uno de los clubes grandes del balompié mexicano.La categoría Libre femenil será el primer nacional del presente año que deberá cumplir la Asociación de Futbolistas Organizados del Estado de Sinaloa, el cual se pondrá en marcha a partir del próximo día 21 de abril en el estado de Nayarit.El representativo sinaloense, que buscará los máximos honores, surgirá de la eliminatoria estatal a celebrarse del 12 al 15 de abril en el municipio de Ahome. Por cierto, la Afoesac ya cubrió la cuota de inscripción de 6 mil pesos para dicho evento.Luego del receso motivado por la Semana Santa, esta tarde vuelven a las cargas los torneos de futbol Copa Bud Ligth de la Careada de los Jueves y Liga de los 60 y Más en los campos de la unidad deportiva Sagarpa.En la Copa Bud Ligth se juega la tercera ronda de la edición en honor a Armando Zamora (qepd) y Enrique Osuna. En la cancha uno, Congeladora Daysa vs Deportivo Doña Lupe, 15:00 horas, y Sagarpa vs Selec, a las 16:30 horas. En el dos, Papas Wong vs Despacho Torrero, 15:00 horas, y Don Lupe vs Insecta, 16:30 horas.En el fut de los 60 y Más se disputa la novena jornada así: Pumas ISE 2000 vs Chivas (3), Naranjas-Gasolineras Cavas vs Regenérate Clínica de Heridas (4) y Maco vs UAS-Monte Alto (5) a las 15:15 horas. En la Pemex, ADM vs Gourmet, 15:30 horas.Es el que nos dio al estar presente y felicitarlo en su convivio con motivo de su aniversario 82 de vida del bohemio y trovador de Culiacán, Antonio “Tony” Santos Flores. El Tony Santos es un cantante muy conocido en los centros de diversión de la localidad y no podía faltar en su mesa de honor el popular Ramón “Cubano” Velarde. Que Dios le dé más años mi Tony.