Tortuosa reactivación

Aunque Sinaloa, por ser un estado eminentemente agropecuario, está por encima de la media nacional en la reactivación económica, esta será lenta porque los comercios y los restaurantes están operado por debajo de la mitad de su capacidad y porque la industria hotelera y el turismo aún siguen paralizados.

Fluyen los créditos y eso ayuda. El secretario estatal de Economía, Javier Lizárraga, explica que para las actividades no esenciales no va a ser tan sencillo recuperarse después del prologado confinamiento sobre todo por la falta de liquidez, y en especial Mazatlán y toda la zona sur donde se proyecta que la reapertura de hoteles se empezará a dar en los primeros días de julio.

Todavía se puede recuperar parte de la temporada turística de verano, Mazatlán es uno de los principales destinos del turismo nacional, y los hoteleros ya se preparan limpiando las instalaciones para estar listos cuando se autorice la reapertura.

La agricultura, la pesca y la ganadería nunca dejaron de trabajar por ser consideradas actividades esenciales. Ahí casi no disminuyeron los empleos y solo se espera que se empiecen a pagar las cosechas para que la derrama económica ayude a reactivar al comercio, la industria y los servicios.

También ya se empezaron a dispersar en Sinaloa 780 millones de pesos en créditos de un millón a cada una de las micro y medianas empresas que los solicitaron a través de Nacional Financiera y eso vendrá a ayudar a la economía del estado.

Para el funcionario estatal, lo más importante para todos es la salud, pero no queda otra, se tiene que aprender a vivir con la pandemia del coronavirus y establecer un equilibrio con las actividades económicas y por eso se está haciendo la reapertura escalonada y con todos los cuidados posibles, cumpliendo con los protocolos sanitarios. Hay conciencia entre los empresarios y las autoridades y piden todo el apoyo de la gente. No se puede vivir eternamente confinados.



Popurrí. El secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid, sigue recorriendo el estado, en especial las comunidades de la región serrana, con una encomienda especial: entregar 40 mil apoyos alimenticios a las familias indígenas más marginadas.

El fin de semana pasado estuvo en Choix, luego en Angostura y la próxima semana vendrá a Ahome, para ayudar a paliar las necesidades prioritarias de los cerca de 80 mil indígenas que existen en Sinaloa dispersos en 246 comunidades.

Alimentos, servicios básicos de agua potable, drenaje y electricidad, así como la generación de empleos para salir adelante, es lo que más piden al gobierno las familias indígenas.



DESAIRE. Para que Sergio Torres, “El Morrín” o “El Cholo”, no se ande haciendo ilusiones, el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada, acaba de declarar que no tiene ninguna posibilidad de ser candidato a gobernador por el blanquiazul, a pesar de la reunión que sostuvo aquí en Los Mochis con el exalcalde panista Zenén Xóchihua y el aspirante a la alcaldía Miguel Ángel “El Líder” Camacho. Aunque con el tiempo se sabrá la utilidad que les dará a sus desplantes de rebeldía.