Tortuoso avance de la revocación de mandato 

A regañadientes, en medio de disputas interminables que involucran al INE, al ejecutivo federal, al Poder Judicial y a la Cámara de Diputados, avanza tortuosamente el proceso de revocación de mandato. Aquí, el titular de la Junta Distrital, Francisco Cabrera Valenzuela, está citando para hoy al examen de selección de aspirantes para ocupar las 18 plazas de supervisores y 125 de capacitadores electorales.

A este personal se le contratará a partir del 5 de febrero, enseguida se les dará una capacitación de 10 días y entrarán en acción el 15 de febrero, pero aún hay incertidumbre porque se podría reducir el número de 693 casillas electorales que existen en el municipio, en caso de que Hacienda no le proporcione al INE el dinero que le hace falta.

Por las pugnas entre los consejeros del INE y el gobierno federal ya se recorrió la fecha de celebración de la consulta popular que inicialmente se iba a efectuar el 27 de marzo y se reprogramó para el 10 de abril, que es precisamente el domingo que sigue al inicio de las vacaciones de Semana Santa, por lo que desde ahora se puede deducir que bajará sustancialmente la participación ciudadana.

Con la revocación de mandato a la que se someterá al presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue electo para concluir su gobierno a fines del 2024, se sentará un precedente para poder enjuiciar a futuros presidentes, en caso de que le fallen al pueblo; sin embargo, el proceso está saliendo muy costoso, presupuestado por el instituto en poco más de 3 mil 800 millones de pesos.

Popurrí. La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, estuvo ayer en Culiacán y defendió con uñas y dientes el programa federal de Jóvenes Construyendo el Futuro, que junto con los empresarios, ha dado ocupación y oportunidades de superarse a millones de muchachos que antes eran despectivamente calificados como “ninis”, porque no estudiaban ni trabajaban porque no encontraban cupo en las universidades y porque no había empleos para ellos.

CLASES VIRTUALES. Ayer temprano, el gobernador Rubén Rocha subió un mensaje para informar que se pospone el regreso a clases presenciales que estaba programado para el próximo lunes 17 de enero, en atención a los reportes de las autoridades de salud nacionales y estatales.

Siguiendo con el tema educativo, el dirigente de la sección 53 del SNTE, Fernando Sandoval, salió muy gallito a exigirle que saque las manos de la renovación de la directiva y calificó como desatinadas y de falta de respeto las declaraciones que los líderes “hacen grilla” contra las clases presenciales, para ganar adeptos para la elección. El pleito con el cacicazgo sindical de Daniel Amador viene desde el año pasado.

ALCALDE. Aquí, en videoconferencia el alcalde Gerardo Vargas presumió que en la primera semana se rompió récord al recaudar 25 millones de pesos de pago del impuesto predial, lo cual es una muestra de confianza de la gente a su gobierno. También adelantó que el próximo lunes sale del aislamiento y se incorpora en persona al trabajo del Ayuntamiento.

“Inicia la segunda fase de la revocación de mandato”, Francisco Cabrera, Titular del INE