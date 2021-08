Ya se sabrá. Cuando se estaba haciendo una bola de nieve tras los señalamientos del alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, el líder sindical del Ayuntamiento, Ramón Palafox, y el de la Japama, Julián Gutiérrez, negaron que se esté sindicalizando a funcionarios o trabajadores. Que el gobierno municipal no les ha planteando nada al respecto, pero como están en puerta las negociaciones del contrato colectivo, Palafox soltó la hebra de que van a plantear 30 plazas. Sin embargo, sostienen que en estos momentos no se ha contratado a nadie ni lo otro que alguien le pasó a Vargas Landeros sobre lo que estaban haciendo en el gobierno chapmista ya para irse. En realidad, se habla que todo va a salir a flote una vez que Vargas Landeros empiece a tomar los hilos del Ayuntamiento, lo que empezará el 1 de octubre, día en que empieza la transición, y más en firme cuando entre el 1 de noviembre. Ahí ya no va a haber pierde de si hay aviadores, si se otorgaron bonos, si se contrató personal, etc.

Sin eco. Más allá de que tenga razón o no, la exigencia del exregidor priista Fernando Ibarra Velázquez no movió a los activistas y las bases priistas para apuntalar su exigencia de que el presidente del PRI en Ahome, César Emiliano Gerardo, y demás dirigentes deben de salir de esas responsabilidades por los resultados del pasado proceso electoral. Hay factores por lo que ese pedido no tiene eco: los activistas y las bases priistas no tienen ánimo de nada porque ven difícil que el partido se reponga, incluso muchos ya andan por el otro “cachete”. Además, Ibarra Velázquez no es precisamente el más indicado para encabezar la cruzada de derrocamiento de la dirigencia porque solo se da a ver en las coyunturas, como ahora. No tiene un trabajo de base, lo que dicen algunos que no le da estatura para “revivir un muerto”.

Encrucijada. Total confusión existe entre los padres de Ahome sobre el inicio del ciclo escolar el 30 de agosto. Y es que mientras el gobierno federal y estatal están empecinados en las clases presenciales, los casos de coronavirus no bajan. Es más, hay maestros que orientan a los padres a que no manden a sus hijos a las escuelas. Incluso, hasta les dicen que ellos no van a mandar a los suyos por el alto riesgo de los contagios. Ya se sabrá el 30 cómo van a estar los salones en donde las escuelas estén en condiciones de recibir a los menores porque hay algunas que están para caerse.

Preparando el terreno. La empresa Gas y Petroquímica de Occidente amplió su radio de apoyo a los sectores de Topolobampo. Ahora a los “lancheros” de ese puerto les dieron capacitación con un curso de inglés básico para que estén preparados cuando arriben turistas extranjeros para comunicarse con ellos en el momento de prestarles el servicio. El curso fue impartido por la teacher María Antonia Dávalos Pillado. Dicen que GPO sigue preparando el terreno para cuando se venga la consulta que se hará sí o sí sobre la planta de fertilizantes.

Deslinde. Más tardó la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, en acusar al alcalde electo Gildardo Leyva de orquestar las manifestaciones por el problema del agua potable, que este en señalarla de mentirosa. Dicen que Leyva se deslindó de esas protestas que de una u otra forma las justificó porque son fortenses afectados por la mala administración de Ramos Carbajal, que es la principal responsable de esa situación porque no eficientó el gasto. Una de las cosas es que aumentó la nómina en alrededor de 500 trabajadores, que fueron sus operadores en las pasadas elecciones. Eso por decir lo menos, pero se habla que el alcalde electo le va a sacar todos los “trapitos al sol” a Ramos Carbajal para que no le ande echando la culpa a nadie más.