Total dominio gringo en los partidos amistosos

Ya subió a doce la cadena de juegos amistosos, la cual se inició en el año 2000, que la selección mexicana tiene sin poder ganarle a Estados Unidos, su odiado rival deportivo de la pobre zona de Concacaf,

Los gringos doblaron a los aztecas en la contienda disputada la noche del pasado martes con el mínimo de 1-0, en un clásico conformado por dos cuadros muy juveniles, y por ende el espectáculo deportivo fue de medio pelo.

Para el cuerpo técnico del tricolor, el balance de este partido, pese a la derrota, fue positivo, ya que le sirvió para ver el accionar de las promesas que en un futuro se convertirán en las estrellas del equipo mexicano, y pasó a segundo término el resultado.

En lo particular, no concuerdo con esa opinión, pues creemos que México debe ganar hasta en las canicas, y máxime frente a Estados Unidos, su enconado rival en la zona del caribe.

Pero, al parecer, el cuadro de las Barras y las Estrellas ya le tiene tomada la medida a los nuestros en los duelos “moleros”, como los califica el Tuca, pues ya suman doce que Estados Unidos saca la mejor raja, en algo que no debemos aceptar y se debe buscar la manera de ya comenzar a revertir dicha situación, aunque los duelos nada más sirvan para llenar de dólares las arcas de la Federación Mexicana de Futbol.

Sorpresón. Así se debe calificar el descalabro que sufrió el seleccionado de Croacia en la Liga de Naciones de Europa ante su similar de España con un marcador de 6 goles contra 1.

En efecto, ya que los croatas fueron la sensación del pasado Mundial celebrado en Rusia. Su espectacular forma de jugar agradó a millones de aficionados y, sin ser favoritos, se dieron el lujo de sucumbir en la final ante un poderoso cuadro de Francia.

Por eso, no se entiende por qué Croacia en tan poco tiempo sufrió tan mala transformación, porque ciertamente España es un conjunto de respeto, pero nadie daba que se registrara tan escandaloso marcador, y menos porque los vencidos contaron con todas sus figuras, incluyendo al mejor jugador de Europa, Luka Modric.

Carteleras. Esta tarde continúan las acciones de los torneos de los 60 y Más-Taquería Júniors y Liga Interinstitucional en los campos de la unidad deportiva de la Sagarpa. En el circuito para los jugadores de 60 años se juega la cuarta fecha así: Naranjas vs. Maco (3), UAS vs. Gourmet (4) y Pumas vs. Verdes (5) a las 15:45 horas; y, en la Pemex, ADM vs. Chivas, 16:00 horas.

La Liga Interinstitucional disputa su fecha 16: Sedatu vs. Diconsa (3), Grupo Pardini de Guasave vs. Secretaría de Salubridad y Asistencia (4), y MSS vs. Stase (5) a las 17:30 horas. En el dos, a las 18:30 horas, Issste vs. PGR-Hercon, y en el campo uno van a las 20:15 horas los cuadros del Poder Judicial de la Federación, líder del torneo, y Proseco.