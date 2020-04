¿Trabajo o protagonismo? Mientras la alerta por la pandemia del coronavirus sube de nivel, al alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, se le ve más activo que nunca. Lo mismo preside la entrega de apoyos, a la que se convoca a miles de personas que se arremolinan en largas filas antes de entrar a los recintos en los que se colocan ordenadamente a distancia, de acuerdo con los protocolos preventivos, que recorre colonias para entregar en las propias manos de los beneficiados, despensas y dinero en efectivo. Le sigue al munícipe un ejército de fotógrafos, camarógrafos, asistentes y reporteros para dar fe de sus actividades a través de los medios y las redes sociales. El presidente municipal asiste a ello con rigurosos cubrebocas y guantes quirúrgicos, cuando no hace ni un mes presumía de no tener temor al Covid-19, pues está acostumbrado, por su profesión de químico, a manejar todo tipo de virus y bacterias. Habrá que reconocer en su descargo, que el munícipe demuestra que la alerta sanitaria no detiene las actividades de gobierno. Pero, ¿es necesario tal despliegue de personal para ello? ¿No es tiempo de demostrar a los ciudadanos la importancia de permanecer en casa como principal medida preventiva y no promover la percepción de que un cubrebocas y unos guantes es suficiente para continuar una vida normal? Hoy, el morenista anunciará el inicio de una nueva fase de actividades preventivas.

Pueblo chico... Si algo despierta pasiones en Concordia, eso es la política y ni la pandemia mundial del coronavirus apaga las polémicas. Lo más reciente son las críticas que cayeron como un alud sobre el alcalde, el priista Felipe Garzón, a través de las redes sociales. Y todo por que el fin de semana se dejaron ver grupos de visitantes recorriendo el municipio, después de las advertencias hechas por el munícipe en el sentido de que no se iba a permitir estas acciones. Al reelecto presidente le reprocharon que no hizo valer su autoridad en el mismo tono en el que anunció que se aplicarán sanciones de hasta 2 mil 600 pesos a quienes sean sorprendidos organizando fiestas, reuniones y tertulias en las que confluyan más de seis personas.

Algo de ejemplo. En Rosario, el regidor Ricardo Núñez puso el ejemplo de solidaridad y altruismo cuando el fin de semana donó material médico y productos preventivos a los trabajadores de la Salud. El regidor pagó con su salario de 15 mil pesos el material entregado. Muchos se preguntaron dónde estaba el resto del cabildo y cómo están apoyando los diputados locales morenistas, que prometieron un trato directo con los ciudadanos y una identificación plena de las causas y las necesidades del pueblo sinaloense. Si no es en estos tiempos difíciles cuando ayudarán a la sociedad, ¿entonces, cuándo?

Ausencia que se nota. ¿Alguien ha visto al secretario de Turismo en Sinaloa? Al relativamente joven funcionario estatal, Óscar Pérez Barros, no se le ve desde que el Gobierno del Estado anunció la alerta sanitaria del Covid-19 y el subsecuente cierre de hoteles, bares y casinos de la entidad, y de eso hace ya más de 15 días. En tanto, las demandas del sector turístico por apoyos emergentes suben de tenor, lo mismo que la zozobra ante la posibilidad de que la pausa en esta industria se amplíe hasta después del 10 de mayo. Los trabajadores de hoteles, transportes, restaurantes, guías de turistas y un largo etcétera no hayan la puerta por el desempleo y la falta de recursos.

Municipios cerrados. Los gobiernos de Escuinapa, Rosario, Concordia y San Ignacio han pedido ya a los residentes de Culiacán que se abstengan de visitar sus pueblos y ciudades para detener la pandemia del Covid-19. Y es que ayer la ciudad capital del estado ya reportaba 263 casos confirmados de la enfermedad.