Trabajo pa’ veterinarios en Sagyp Culiacán

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagyp) necesita de veterinarios pa’ reforzar las medidas de salubridad y evitar broncas con la exportación de ganado, sobre todo ahorita que se está renegociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Interesados, favor de llamar al ‘secre’ Juan Enrique Habermann Gastélum, al 01 (667) 758-70-00.Se buscan unas pastillas pa’ la memoria que puedan ayudarle al alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, a recordar que la raza del sector Los Achires, en Guamúchil, ya le ha solicitado que les eche la mano pa’ dejar en buenas condiciones el bulevar de acceso al lugar, ya que cuando llueve se pone como alberca, y una vez que se seca, parece cartera de huevos. Si sabes dónde conseguir el medicamento, márcale al presidente al 01 (673) 732-06-38.Urgen aspiradoras, sacudidores, trapos y cualquier otro utensilio que sirva pa’ limpiar el tierrero que queda en las viviendas de las colonias que aún no cuentan con pavimentación, y es que con el aire tan fuerte que se está registrando y con el pésimo estado de las calles, se forman remolinos de polvo que van a parar a los hogares, sin importar si están cerradas puertas y ventanas. Los vecinos ya no saben si agradecer a la naturaleza por la lluvia porque se aplaca el polvo, pero las calles quedan encharcadas, así que no se salvan. Si tienes lo que se busca, favor de echarle la llamada al ‘chaca’ de Obras y Servicios Públicos, Francisco Miguel Retamoza, al teléfonos 01 (687) 871-87-09.En la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) de la ciudad de Los Mochis necesitan varios tés energéticos pa’ que se pongan las pilas y le aticen a darle solución al lío que hay en la primaria Niños Héroes de Chapultepec, de la colonia 72, porque a dos semanas de que arrancó el ciclo escolar, los morritos siguen sin poder entrar a los salones porque los padres de familia ya se cansaron, están hartos. Dicen de que nadie les hace caso de instalar una subestación eléctrica escolar pa’ que sus plebes no pasen los calorones de la temporada. Si alguien sabe de unos tecitos de esos que tienen ‘power’, échele la llamada al ‘chaca’ local de la Sepyc, Roberto Carrillo Vega, al 01 (668) 177-90-00.El Departamento de Obras Públicas de Mazatlán anda buscando gente que tenga buen ojo y sea experta en eso del bacheo, debido a que les van a dar chamba de inspectores de calles, esto con la intención de encontrar más rápido el montón de hoyos que salieron con las lluvias. Cualquier interesado, favor de ponerse de acuerdo con Joel García Regalado, director de Obras Públicas, al 01 (669) 915-80-00 Ext. 1434, quien se va a encargar de checar los desperfectos y mandar que los tapen.