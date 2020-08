Trabas a los productores

Con la intención de no pagar los apoyos, Segalmex está poniendo más requisitos a los productores de maíz que ya no tienen tiempo

Uso faccioso. Vaya en el problema que metieron al coordinador de los Programas Federales Integrales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, los coordinadores de Siervos de la Nación que usan el programa social con fines político-electorales, lo primero que rechaza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de las coordinadoras, a quien se identifica como María Mora, de Culiacán, fue grabada dando línea para usar el programa social para construir su candidatura a la diputación, jugándole las contras a la legisladora María Victoria Sánchez. Este proyecto tiene el aval de la diputada federal Yadira Marcos, según la Sierva de la Nación. Esto se convirtió en un escándalo tanto internamente en Morena como externamente porque le da material a los opositores para evidenciar a los de la 4T. Por eso, dicen que Montes Salas debe de dar un manotazo antes de que el problema lo arrolle.



Otra muestra. La muestra de que el director del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, Felipe Juárez, no le ha ganado la batalla a los futbolistas es el hecho de que estos nombraron a Luis Ismael Carrillo Torres como nuevo presidente del Comité Municipal de Futbol, A.C., en lugar de Víctor Contreras. Carrillo rindió protesta en un acto en el que se demostró que tienen la mayoría, con lo que la designación oficial de Manuel Flores quedó reducida a mera figura decorativa. Por más que le ha buscado, Juárez no logra quitarle la fuerza a Contreras y su gente cuya clave ha sido que han permanecido unidos ante la embestida de la administración chapmista. Incluso, el litigio legal en el Juzgado Quinto de Distrito por la disputa del estadio Navarro Escoto camina favorable a estos porque las pruebas que presentó el Ayuntamiento fueron desechadas. Sin embargo, algunos aseguran que el arribo de Luis Carrillo al Comité Municipal del Futbol podría ser el inicio de la distensión de las relaciones con Juárez.



Por los apuros. Lo prometido por el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de que con la nueva empresa recolectora de la basura el servicio iba a mejorar, cuando menos en el arranque no se ha cumplido. Y esto es porque todo se hizo a las carreras y con los pies. Los apuros con que se dieron las cosas no le permitió a OP estar preparada para el reto. La administración chapmista ni tiempo les dio para orientar a los ciudadanos los días y horas en que pasaría a recoger la basura, entre otras cosas. El consuelo que le queda a los ahomenses es que el dueño de OP, César Guevara, ofrece que en los próximos días el servicio se va a regularizar. Por lo pronto, las fallas las resuelven a botepronto.



Trabas. Con la intención de no pagar los apoyos, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) está poniendo mayores requisitos a los productores de maíz. Así, los productores privados y social están pegando el grito en el cielo porque es posible que se les pase el tiempo y no logren que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador les otorgue el apoyo de los 359.69 pesos por tonelada del grano. Cuando no es una cosa es otra para los maiceros sinaloenses, a quienes a cuentagota se les empezó a pagar esos apoyos, pero a otros se les va a poner difícil cumplir con los nuevos requisitos que están poniendo, sobre todo a los de la Sociedad de Producción.



Caravana. Por una razón u otra, los líderes del Partido Sinaloense causaron ruido en la ciudad con la caravana de vehículos que organizaron para presionar con el fin de que sea obligatorio el uso del cubrebocas, iniciativa legislativa que propusieron en el Congreso del Estado en la ruta de la lucha contra el coronavirus. La manifestación la organizó el presidente de ese partido. Héctor Melesio Cuen, a nivel estatal. El carrerío pasista en Los Mochis fue porque también se descolgaron de Choix y El Fuerte.