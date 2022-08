Trabas para los apoyos a productores

El dirigente de la Asociación Nacional Agropecuaria y Pesquera de Sinaloa, Alejandro Cervantes Sotelo, señaló que es de risa la devolución de expedientes que realiza Agroasemex a la hora de que los productores se prerregistran para recibir el pago de los 200 pesos por tonelada de maíz como parte de los apoyos a la comercialización. Las trabas son más que evidentes. A muchos les rechazan el papeleo prácticamente por nada. En todo caso, si realmente quieren apoyar a los productores y ser facilitadores, pues que le hagan mejoras a la página de atención para ya no pasar por ese calvario. Pero todo hace indicar que la intención es poner trabas para que los productores no accedan a esos apoyos.

COMO SI LA SEQUÍA no fuera motivo de preocupación suficiente, el sector agrícola de Sinaloa debe de lidiar con la falta de fertilizantes desatada por la guerra entre Ucrania y Rusia. Los insumos no solo se han encarecido bastante, sino que no hay suficiente en el mercado. Debido a ello, la expectativa es una diminución de la producción agrícola y un encarecimiento de los alimentos durante los próximos meses. El tema debería de ser un asunto prioritario para el secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Jaime Montes Salas, pero hasta ayer solo hablaba de que la planta de amoniaco en Topolobampo será una solución al problema, pero el detalle es que para eso falta bastante tiempo.

POR CIERTO, todo hace indicar que la palabra de Montes Salas no está siendo respetada en Escuinapa, luego de la reunión que sostuvo recientemente con empacadores y fruticultores. El productor Rogelio Padilla Salcido dijo que el precio de venta del mango quedó en 3 pesos por kilo, sin embargo, ahora resulta que los procesadores lo están comprando en 2 pesos, lo que no les reditúa para nada. De modo que piden que el secretario acuda a Escuinapa para que ponga orden.

COMO QUE EL SUBSECRETARIO de Agricultura en la entidad, Ramón Gallegos, vive en otro mundo. Cuando menos eso es lo que dicen los productores agrícolas del Évora. Lo que pasa es que mientras estos comentan que los resultados que han obtenido en la etapa de comercialización de los granos son pésimos, lo que los ha desmotivado para seguir en la actividad, Gallegos presume que en este tema les ha ido muy bien, y por esto están muy motivados para el próximo ciclo agrícola. Sin duda, la realidad que ve no es la misma que la de los productores temporaleros.

LOS PRODUCTORES de frijol de Ahome pueden estar más que contentos porque el producto lo están vendiendo más caro, pero los consumidores, los de la clase más baja, se pusieron a temblar porque no tarda en irse hasta las nubes el precio en los mercados y tiendas de consumo. Y eso es por la lógica del mercado porque nadie cree que si los industriales o intermediarios están ofreciendo comprarlo a buen precio, como ya empezaron con 26 el kilo, vayan a entregarlo a ese precio o más bajo para apoyar a las familias vulnerables. Ni el gobierno federal, estatal o municipal va a salir a apoyar a los consumidores. Así es que el gozo del presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, César Galaviz, y los productores del grano no es el de los consumidores, porque ya sabe lo que les espera.