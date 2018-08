Tradición en declive

Ayer se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas e integrantes de diversas etnias de la región reconocen que desgraciadamente poco a poco sus tradiciones se han ido apagando, pues aparte de que el gobierno no se esmera en dotarlos de los servicios más elementales, también enfrentan el problema que las nuevas generaciones ya no se interesan en aprender su dialecto, por lo que temen que con ellos muera toda esa rica historia.Muchas familias indígenas tuvieron que dejaron sus hogares en la zona serrana para que sus hijos pudiera estudiar, pues allá la educación es un albúr, donde los maestros dan clases de manera esporádica y cuando menos lo esperan, se van, aunado a que no hay infraestructura para aprender.Si los niños y jóvenes que pertenecen a esos grupos quieren educarse, están obligados a venir a la ciudad, pues allá donde están, los gobiernos no son capaces de llevarles estudio.