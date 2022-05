Trae la mano caliente Gildardo

audima

La llegada de Carlos Rodríguez Ponce como subsecretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana alegró a unos y desagradó a otros en el interior de la corporación. Y es que el poder lo van a retomar los mandos que había dejado cuando se fue de director general de la corporación y que, por lógica cuando llegó esta administración, fueron desplazados por Juan Manuel Figueroa Fong como director operativo y luego subsecretario de la reformada Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, responsabilidad que le quedó grande. No hubo disciplina y los mandos y policías hicieron los que les dio la gana. Ya era insostenible. La cuerda no se cortó por lo más delgado sino por la del medio, entre el secretario Julio César Romanillo y el director operativo Ariel Robles Manzanárez.

El hecho de que haya sido el secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro, el que le tomara la protesta como subsecretario y no el alcalde Gerardo Vargas Landeros levantó ciertas conjeturas. Y es que algunos consideran que Rodríguez Ponce llega en contra de la voluntad de Vargas Landeros, pero a este no le quedó de otra más que elegirlo pese a que estuvo brazo con brazo con el entonces candidato del PT, Domingo Vázquez, en la disputa de la alcaldía en las elecciones pasadas por consigna del entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Algunos, en abono de Rodríguez Ponce, señalan que el que es mandado no es culpado. Haya pasado como haya pasado, ayer Vargas Landeros se dijo contento por la llegada del nuevo subsecretario de Seguridad y más lo va a estar si le da resultados porque si no también le va a buscar su relevo. Le quedaron dos en la lista que por cierto sus nombres están a cuatro llaves.

Con la adrenalina que trae encima por estar a punto de asumir la dirigencia de Movimiento Ciudadano en Ahome, Héctor Álvarez va a empezar con el pie izquierdo. Y es que antes de que rinda protesta, Álvarez anunció la llegada de Flor Serrano como secretaria general de acuerdos con un mensaje de confrontación con los partidos tradicionales. O sea, el PRI, PAN y PRD, pero raspa más al primero porque Serrano tiene su origen en el tricolor. En pocas palabras, Álvarez manda el mensaje de que a Serrano la trataron mal los partidos tradicionales, que le hicieron promesas que no le cumplieron pese a que la “trajeron asoleándose, trabajado en tierra, como se ganan las elecciones”. Con lo manifestado lo único que está consiguiendo Álvarez es alejar la posibilidad de que MC sea integrado al bloque opositor, salvo que a los líderes del PRI, PAN y PRD les guste que los golpeen. ¿Que el adversario para MC no es Morena?

DICEN QUE a LA DESTITUCIÓN de Yendi Ruiz López como su asesora, el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, ordenó la salida de su esposa, Laura Ledezma, como presidenta del DIF. Y en su lugar llegó su hermana. Las versiones señalan de que Ledezma se molestó por la corrida de Yendi Ruiz y fue a Recursos Humanos a revertir su despido, pero resulta que parece ser que Leyva también le dio gas como presidenta del DIF. Todo lo ordena desde Acapulco, en donde está en el Tiaguis Turístico 2022.