Tragedia en septiembre

TRAGEDIA. Septiembre es un mes festivo en México, se celebra ante todo la declaración de la Independencia, aunque también es mes de tragedias; los sismos del 19 de septiembre (coincidentemente el mismo día) marcaron un antes y un después al dejar a cientos de mexicanos sin hogar y a familias enlutadas que perdieron a sus seres queridos, sobre todo en el centro del país. En Sinaloa también septiembre es el mes de mayor registro de desastres naturales, por los huracanes e inundaciones; en 2006 Lane tocó tierra sinaloense el 16 de septiembre y afectó carreteras, hogares e infraestructura rural y urbana. Antes, en 1982, el huracán Paúl había afectado gravemente el norte del estado; años después llegó el huracán Lidia (1993) el cual dejó pérdidas humanas y materiales de consideración; en 2013 el huracán Manuel generó también grandes daños e inundaciones el 20 de septiembre. El mismo día, con diferencia de 5 años, de las actuales inundaciones que están afectado el norte y centro de Sinaloa.

Son coincidencias funestas que dejan graves pérdidas materiales y humanas, y que son agravadas no solo por los caprichos de la naturaleza, que hacen —a veces— impredecible los fenómenos naturales, sino por la impericia de algunos funcionarios, la falta de aviso oportuno de algunas dependencias (como en este caso de Protección Civil y la Secretaría de Educación Pública) así como por decisiones desafortunadas de autoridades municipales y estatales, que autorizan construcciones que obstruyen drenes, invaden desagües, con obras mal planeadas y asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo.

IMPERICIA Y CORRUPCIÓN. La corrupción y la impericia siempre agravan las tragedias. En el centro del país algunos dicen que a sus familiares no los mató el temblor, sino la negligencia y complicidad entre constructores y autoridades. ¿Será?

Igual en Sinaloa, las complicidades y corrupción dan lugar a la obstrucción de drenes y canales, como el de Bacurimí; o de ríos, como es el caso del Desarrollo Urbano Tres Ríos, que invaden veredas de desagüe y partes bajas fácilmente inundables. Aparte, hay fraccionamientos que al obstruir y tapar desagües, con permisos bajo sospecha, generan la inundación de otros, como es en el caso de Valle Alto y Villas del Río en Culiacán.

Los fenómenos naturales no pueden detenerse, pero las tragedias sí pueden frenarse con atención oportuna y pertinente. Es verdad que el Ejército, las policías y algunas dependencias actuaron con prontitud el día de ayer, sin embargo, mucho se tiene que hacer para evitar inundaciones.

Empezando por combatir los permisos irregulares para fraccionar y construir viviendas en zonas de riesgo, planear mejor el crecimiento de las ciudades, evitar invadir los drenes y desagües.

Lamentablemente cuando pasa la urgencia se olvida lo que hay que hacer, sobre todo por las autoridades, y los mismos gobernados que agravan los males cuando invaden partes bajas o tiran basura que obstruye desagües. La naturaleza cobra las facturas, y pone en evidencia la falta de un crecimiento ordenado y de planeación urbana, la ausencia de un buen drenaje pluvial y de limpieza de drenes. Ojalá no olvidemos el 20 de septiembre, ni a quienes hoy están padeciendo las secuelas de las inundaciones, que recordemos que no somos infalibles y que las aguas, aunque pasen años, siempre buscarán su cause. ¿O no?

LO PEOR. La improvisación e impericia en Protección Civil es grave. No debiera seguir sin presupuesto y sin perfil quien está al frente. La SEP también falló. ¿O no?