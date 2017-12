Trammell y Morris fueron estelares en Detroit

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “¿Habrá guantes de goma para urólogos zurdos?”... Pacomio.--o-o-o-o-Todavía hay quienes no informan desde dónde escriben. Hoy y mañana son Días del Correo.Benigno Acosta, de Cagua, opina y pregunta…: “Excelente su carta pública a Omar Vizquel, manifestándole su admiración, respeto y razones para no votar por él al Hall de la Fama. Como usted, pienso que quedó corto para ser inmortal, ya que a pesar de su brillante carrera no se destacó por encima de los demás, ni tuvo capacidad de liderazgo en sus equipos. Deseo leer un comentario suyo sobre la reciente elección de Alan Trammell y Jack Morris al Hall de la Fama por el Comité de la Era Moderna”.Amigo Beny…: Trammell fue de los mejores shortstops de su época y, con Joe Witaker, una de las más notables combinaciones de double plays en la historia (1977-1975). Bateó sobre 300 en siete temporadas y totalizó mil tres carreras impulsadas y tres Bates de Plata. Además, fue mánager de su equipo de toda la vida, lo Tigres de Detroit, desde 2003 hasta 2005… Jack (El Gato) Morris muy útil en los juegos de alta importancia. Lanzaba con más entusiasmo mientras mayor era el compromiso, con los Tigres desde 1977 hasta 1990 y después con Twins, Blue Jays e Indios hasta 1994, 18 temporadas, para récord de 254-186, 2.90.Luis R. Osío G, de Valencia, pregunta…: “¿Por qué los medios de comunicación, escritos, radio y TV, de Venezuela, le han prestado tan poca atención a la gran campaña que, en mi opinión, tuvo, José (Cafecito) Martínez con los Cardenales de San Luis? Mejor promedio al bate del equipo, 309, por encima de Tomy Pham 307; fue alineado cuarto al bate, y regular en la primera base o en el right field. Otra…: ¿Cómo comparas la calidad de la Liga Mexicana de Verano con la Liga Mexicana del Pacífico?”.Amigo Lucho…: La primera respuesta debes solicitarla a “los medios de comunicación, escritos, radio y TV, de Venezuela”. La Liga Mexicana de Verano es clasificada AAA, produce jugadores, con su afamada Academia del Carmen. Una buena Liga, pero creo que debería reducirse de 16 a 12 franquicias. Cuatro de sus sedes no tienen cómo mantener el nivel que deben tener y dependen de los gobiernos estatales. La Liga del Pacífico es la mejor organizada de las cuatro de habla hispana en invierno, se ven muy buenos juegos. Siete de los ocho equipos han estrenado o están por estrenar estadios muy modernos, siete de los ocho venden muy buena cantidad de boletos, la excepción en ambos casos son los Mayos de Navojoa.Martín Medina, de Minneapolis, pregunta…: “¿Cree que Félix Hernández llegará al Hall de la Fama?Amigo Tino…: Le falta mucho por lanzar.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”…Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.