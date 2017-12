Trampa en C4 de la capital sinaloense

¡Alcantarillas destapadas! Ya ni la amuelan, las autoridades estatales dentro de las instalaciones de C4 en Culiacán mantienen una alcantarilla destapada que pone en riesgo a los mismos policías y ciudadanía en general que acude a realizar un trámite. Además, esta se encuentra llena de basura, por lo que urge que un jefe de mantenimiento tenga al cien las instalaciones del centro de seguridad. Interesados pueden comunicarse al teléfono 7178243.Se solicitan promotores de la Fórmula 1 que anden en busca de nuevos talentos para que vayan a guachar a los que van a echarse sus ceritos en la cancha de la comunidad de Playa Colorada, en el municipio de Angostura, ya que dejan bien marcadas las llantas en el piso y al parecer nadie les pone un alto. A ver si en la Fórmula 1 matan las ganas.Si sabes dónde andan los promotores, échale una llamada al ‘chaca’ de Tránsito en el municipio de Angostura, Adán Pimienta, al ‘fon’ 697 734 00 33.Ahora la presidenta de Guasave, Diana Armenta, presenta el informe en el Héroes de Sinaloa, recinto al que le urgía una manita de gato, pero a como están las finanzas del Ayuntamiento, que apenas y andan librando las quincenas, no puede ser prioridad mejorar las instalaciones del Héroes. Si quiere quedar bien con la alcaldesa y chambear de a gratis llámele al ‘fon’ 8718785, ya ve que pa’ todo dicen que no hay billullo.Se solicitan agentes de seguridad que le quieran entrar duro a la chamba en la colonia Ferrocarrilera, en Los Mochis, pues la raza ya no aguanta la inseguridad que se vive en ese sector, y pa’ acabarla de amolar sus calles se encuentran pa’l traste. Si le interesa la chamba de guarura échele una llamadita al ‘capi’ Carlos Alberto Acuña Ronquillo, al (668) 8152736, y si lo suyo es saber arreglar calles pues échele el fonazo al ‘dire’ de Obras y Servicios Públicos, Josué Jacinto Sánchez Ruelas, al (668) 816 5006.En el departamento de Servicios Públicos en Mazatlán se busca de buenos mecánicos para que les echen la mano en la reparación de las unidades de recolección de basura. Esto porque la gente se anda quejando de que no pasan y hay tantas descompuestas que las buenas no se dan abasto, y ahora más que son las pachangas decembrinas. Por eso se necesita con urgencia alguien que les ayude a arreglarlas. Interesados en la chamba favor de comunicarse con Miguel Pérez Bernal, director de Servicios Públicos en el puerto, al teléfono 915-80-00.