Transferencias multimillonarias en Zeta Gas

La noticia es que la Suprema Corte de Justicia de México, al igual que lo hizo en su momento la Suprema Corte de Harris Texas, falló a favor de doña Evangelina López Guzmán, en la que por ley el juez dictaminó que le regresen todas sus empresas de gas LP en México.



El problema es que su exesposo, Miguel Zaragoza Fuentes, y su amante, Elsa Esther Carrillo Anchondo, realizaron en enero pasado un movimiento multimillonario en dólares para tratar de mantener el control de las empresas y lo hicieron presumiblemente evadiendo impuestos y que el SAT debe investigar.



Resulta que a finales del 2017 se hicieron transacciones poco transparentes en diversas cuentas de Bancomer y Santander a nombre de Carrillo, Manuel Antonio Ituarte Carrillo (hijo de ésta), Corporación Río Bravo e “Inmobiliaria 111”, dueña de terrenos en Jalisco, Manzanillo y otros predios y plantas del grupo.



Los recursos por 32.60 millones de dólares llegaron desde Bahamas y se presume que no fueron declarados ante las autoridades hacendarias. Eduardo Osuna, mandamás de Bancomer debe tener cuidado con el manejo de múltiples cuentas de personas físicas y las razones sociales señaladas.

Destaca, por ejemplo, la número 2990307262 a nombre de la susodicha Carrillo Anchondo, por medio de la cual se realizó un traspaso a la cuenta 0111057634 a “Inmobiliaria 111” por la cantidad de 93 millones doscientos mil pesos.



Tal parece que tales operaciones ya los investigan tanto el SAT, que comanda Osvaldo Santín, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Bernardo González, por lo que el banco presidido por Luis Robles Miaja podría salir afectado.



Héctor Grisi, que dirige Santander, también debe ser cauteloso con transferencias vinculadas con las mismas personas y empresas. Se refiere la cuenta 8350085278-6 a de Carrillo Anchondo, en la que se realizaron tres depósitos por más de ocho millones de dólares en unos cuantos días de junio pasado.



Se presume que con tales recursos se realizó un nuevo aumento de capital en las compañías de Grupo Zeta Gas en Jalisco, entre las que destacan Thermogas, Prestadora de Servicios Hércules, Gas Licuado y Multigas.



Para colmo de males, primero depositaron el dinero a cuentas de las razones sociales señaladas y luego lo volvieron a sacar para depositarlo en cuentas personales. Parece que el movimiento se hizo para diluir a doña Evangelina, con el objetivo de no entregarle las empresas que son de su propiedad.



Hace apenas unos días se realizaron retiros multimillonarios de las cuentas del grupo para depositarlos en cuentas personales de Carrillo y Manuel y Enrique Ituarte. Y se dice que también pudieron involucrar a la hija que Zaragoza tuvo con Carrillo.



Es importante que el SAT se meta de lleno porque se presume que están a punto de enviar el dinero a Bahamas para evitar el pago de impuestos. Por lo pronto ya se realiza una auditoría de las autoridades en una de las grandes empresas del grupo en Jalisco.



Se demanda una rápida investigación para ver exactamente de qué cuentas llegaron los recursos a México, cómo se hicieron los aumentos de capital sin el consentimiento de la dueña legal de las empresas y cómo se sacaron los recursos para depositarlos en cuentas de personas físicas.



L´OREAL A LA MALA

Fue la protagonista del filme mexicano “A La Mala”, la actriz Aislinn Derbez, hija del famoso comediante Eugenio Derbez, la que denunció a L´Oreal por la comisión de prácticas discriminatorias contra la mujer. Tel tema le hablamos el viernes pasado. La multinacional francesa que preside aquí Jean-Noël Divet es sujeto de una investigación por la creación y promoción de un “estereotipo de mujer”, humillando y agrediendo con ello a su principal mercado, el género femenino. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ya determinó de forma indiciaria la probable comisión de dichas prácticas discriminatorias tras admitir la denuncia e iniciado la investigación correspondiente. Y es que cuando escuchamos “L’Oreal”, en automático vienen productos de Francia de la más alta calidad y sofisticación destinados al que tradicionalmente había sido un mercado casi exclusivo de mujeres, pues se trata de una categoría de productos para el cuidado personal, belleza, tocador, para el cabello y la piel. Por ello resulta sorprendente que tengan abierto un expediente. No es la primera vez que el grupo está inmerso en este tipo de problemas, pues en 2009 la Corte de Casación Francesa la encontró culpable por prácticas discriminatorias en contra de mujeres de nacionalidad francesa. Dado que vive de enfatizar la belleza de la mujer, uno pensaría que es cuidadosa en no discriminarla. Hay que estar atentos al desenlace de esta historia.



BARDAHL Y REPSOL

Las empresas Bardahl, de Sergio Díaz, y la española Repsol, decidieron realizar una joint-venture para la comercialización y distribución en México de lubricantes bajo esas marcas. Este intercambio de acciones estará concluido a finales del tercer trimestre del presente año, una vez que se hayan recibido las autorizaciones regulatorias necesarias. Bardahl controlará el 60% por ciento y Repsol el 40%. La mexicana es un importante productor de lubricantes y aditivos automotrices y vende sus productos en todo el país a través de una red propia de distribución y de otros canales, además de que posee en Toluca una de las plantas de producción más modernas de América Latina. Para la hispana México representa aproximadamente el 55% de las ventas de lubricantes y el negocio internacional el 45% restante. Esta empresa se plantea que en el 2021 las ventas fuera de España supongan el 70% del total. En este negocio tiene presencia en 80 países.