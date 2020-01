Transparencia con sesgada. El alcalde de Escuinapa, el morenista Emmett Soto Grave, parece haber encontrado la forma de eludir los cuestionamientos de la prensa crítica: solo concede entrevistas a los reporteros de medios que plantean solo preguntas a modo y al resto les envía un comunicado. Ejemplo de ello fue lo sucedido este inicio de semana, luego de su llegada de una larga gira de promoción turística por Madrid, donde participó en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2020. Los periodistas lo esperaban para conocer los resultados del viaje y esclarecer dudas en torno al monto y pago de gastos por el viaje. No obstante, el personal de comunicación negó al alcalde de manera sistemática y este solo se presentó en un programa de radio donde dio un informe de los más general sobre sus trabajos por el viejo continente, tan general como el comunicado que remitió a los medios de comunicación.

Informe esperado. A propósito de opacidad, el alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, también se negó ayer a declarar sobre el viaje a la Fitur de España. El munícipe citó a una conferencia para hoy, donde junto con parte de su equipo de trabajo dará a detalle (o así se espera) información de las 30 reuniones que (supuestamente) tenían ya agendadas con empresas turísticas, touroperadores e inversionistas. Una de las dudas que se espera aclare el munícipe es el monto del gasto que se realizó, pues al avión que transportó a la comitiva mazatleca se subieron 35 trabajadores y funcionarios municipales, algunos de ellos que poco o nada tienen que ver con la actividad turística. Muchos apuestan a que, fiel a su estilo, el alcalde haga de la reunión con los medios, un festín de polémicas que daría mucho de qué hablar en lo que resta de la semana.

Se vienen los tiempos y las cuentas públicas. Ya han iniciado los trabajos para la fiscalización de los entes sobre el ejercicio fiscal del 2019, y falta muy poco para que la Auditoría Superior de Estado entregue los informes de los entes fiscalizados sobre lo ejercido en el 2018. Ha pasado casi el año de cuando los diputados se encontraron en tal disputa y, a la vez, confusión por no contar con una ley clara para su intervención en relación con las cuentas públicas del 2017. Se comprometieron a reformar la ley de la ASE para sanar todas esas irregularidades y lagunas que encontraron en las votaciones pasadas de las cuentas públicas. Sin embargo, se vienen los tiempos, y el Congreso aún no se pronuncia al respecto. La ASE ya comenzará a auditar de nuevo, y el Congreso tendrá que votar las cuentas públicas del 2018 y no hay claridad. Aún no se sabe cuál será la intervención del Legislativo, sin una reforma que les aclare cuál es su verdadero actuar.

Que pongan más control. Ya es hora de que la Sepyc ponga orden en lo que tiene que ver con las asociaciones de padres de familia y los directores. De manera continua, padres de familia acusan a los directores de malos manejos en los recursos de las cuotas escolares, pero nunca se llega a nada. Lo cierto es que también hay padres de familia que nunca se involucran en las actividades escolares; pero cuando surge un problema, son los primeros en estar haciendo bola. En estos casos es necesario que la Sepyc deje bien en claro que ni los padres de familia, ni los directores deben hacer mal uso ni de 50 centavos de las pocas cuotas escolares que se cubren y decir que se aplicarán fuertes sanciones para ambos.