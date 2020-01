Trapitos al sol. En la sesión de cabildo de ayer no le fue para nada bien a los regidores al haber sido exhibidos por la propia alcaldesa Aurelia Leal López por los pocos resultados que han dado en el trabajo de comisiones que les encomiendan. La mandataria dijo que es lastimoso que haya turnos a comisión de hace un año, como el tema del órgano de control sobre el código de ética y no lo han sacado adelante, así como el tema del estadio Carranza Limón, que ya hasta terminó la temporada de beisbol sin que presentaran resultados. La regidora Martha Dagnino fue más allá al decir que ha habido citas hasta por tercera ocasión a reuniones a las cuales tuvo que llevar notario público que diera fe de la ausencia de los ediles, cosa que es reprobable, pues para eso están recibiendo un sueldo, nada despreciable por cierto, y más que pretextar deberían estar dispuestos a sacar su chamba. Vaya situación y balconeada la que les dieron y donde el propio regidor Rodrigo Margarito dijo que ya es tiempo de hacer el trabajo porque la gente ya se está dando cuenta que nada más están de holgazanes.

Ni pío dijo. Y a propósito de la sesión de cabildo de ayer, muy calladito el regidor Gerardo Ayala terminó levantando la mano sin chistar cuando se propuso votar la aprobación de que el empresario Juan Francisco Ochoa Zazueta, de El Pollo Loco, ingrese a la galería de guasavenses ilustres. Esto a pesar de que cuando recibieron la propuesta hace ya varios meses, el citado edil pegó el grito en el cielo diciendo que no le parecía porque, palabras más, palabras menos, no tenía muchos méritos y que incluso era el pollo más caro que se vendía en Guasave, lo que le costó una “quemada” en las redes sociales por aquello de que se trata de un personaje que ha traspasado fronteras con una empresa que ha puesto en alto el nombre de este municipio.

Que desquite. Al que llaman a que cumpla con su función y desquite las cuotas por representación que los docentes aportan, es a Edén Inzunza Bernal. Y es que el secretario general del SNTE 27 en Sinaloa no ha dicho esta boca es mía ni ha metido las manos para defender los derechos de sus compañeros y representados ahora que traen tremendas broncas con la asignación de horas. El problema que tienen los profesores no es asunto menor, por lo que necesitan que se haga presente y que el sindicato, que se supone debe operar poniendo siempre al frente las necesidades de los trabajadores, muestre el músculo y eche a andar toda su artillería para hacer respetar la ley. El llamado ahí está, y cabe destacar que no es la primera vez que se ha señalado al líder de ser poco sensible ante los problemas que afectan a sus compañeros, ahora le toca dar la cara y mostrar que por algo está ahí, y no solo por amor a las cuotas.

Negligentes. Ya van varias veces que los vecinos de la colonia Constelación se quejan porque la acera de las instalaciones del Conalep están llenas de basura y demás desperdicios malolientes. Al parecer a la dirección del plantel le ha faltado hacer lo necesario para que este espacio público, que es responsabilidad de ellos mantener en buen estado o al menos limpio, se encuentre en condiciones transitables. Al parecer la directora, María del Refugio Higuera Cázarez, no se ha percatado de esta situación, lo cual resulta bastante raro, porque muchos vecinos sí lo han notado y hasta padecido.