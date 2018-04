Tras Gleyber y Acuña, otros 10 prospectos

“La única manera de mantenerte saludable, según los médicos, es si comes lo que no te gusta, tomas lo que te desagrada y haces cuanto te incomoda”… Joey Adams.-Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). Durante el desayuno sabatino de ayer con mis amigos los scouts, en El Camarón Borracho, de Miami Beach, hablamos de cuán interesante ha sido la semana para Venezuela en Grandes Ligas.Dos de los más prometedores prospectos de todo el beisbol, nacidos en ese país, debutaron en Grandes Ligas, el caraqueño Gleyber Torres (Yankees) y el guaireño Ronald Acuña (Bravos). Gleyber era preparado en las Menores para sustituir a Derek Jeter como shortstop, pero las maravillas del holandés Didi Gregorius, igual bate en mano que a la defensiva, ha obligado a convertirlo en utility. Ahora juega en segunda base.Si Ronald Acuña llega algún día a darse cuenta de las condiciones extraordinarias que tiene para jugar a la pelota, será un estelar de primera fila y honorarios de multimillones. Su combinación poder-velocidad en las piernas es muy extraña. Pero debe comprender que la disciplina es parte muy importante de la profesión.Ahora, no menos de otros 10 estupendos prospectos, deben ser llamados a los equipos grandes de un momento a otro, según mis amigos los scouts.Nick Senzel, tercera base de los Rojos, sería algo especial en el Great American Ball Park, ya que el equipo grande está en tan mala campaña. Willie Calhoun, outfielder, Rangers. Quienes han aparecido en el leftfield con este equipo, merecen tal sustituto. Pero quieren esperar para subirlo a fines de mayo y así retrasar un año su posibilidad de agente libre. Austin Hays, outfielder de Orioles. El righfielder del futuro en Baltimore. Michael Kopech, lanzador derecho, M. Blancas. Tiene tremendo control. Jack Flaherty, lanzador derecho, Cardenales, ya lo llamaron y abrió el juego de anoche en Pittsburgh. Walker Buehler, lanzador derecho, Dodgers. Los abridores de este equipo tienen muchas historias de lesiones. Francisco Mejía, receptor, Indios. Willy Adames, shortstop, Rays. Eloy Jimérez, outfielder, M. Blancas. Dustin Fowler, outfielder, Atléticos.RETAZOS.- ** El relevista mexicano Joakim Soria (M. Blancas) ha logrado dominio muy parecido frente a derechos (le batean para 220) que ante los zurdos (225)… ** Esta es la primera vez que los Medias Rojas tienen un mánager que no es rubio estadounidense, el boricua Álex Cora. Entre los 44 anteriores no hubo negros ni latinoamericanos. Bueno, la historia dice que ese equipo no quiso firmar a Willie Mays ni a Jackie Robinson, y tuvieron su primer pelotero negro en 1959, 12 años después de la llegada de Jackie a los Dodgers… **La buena noticia es que Danny Farquhar, lanzador de los Medias Blancas, se recupera ya de la aneurisma que lo puso al borde de la muerte.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.