Tras el fenómeno de Mingo Vázquez en Ahome se está presentando otro: la cargada

La cargada. Tras el fenómeno ciudadano que despertó Domingo “Mingo” Vázquez, candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Ahome, se está presentando otro muy conocido: la cargada, lo que ya se había visualizada que ocurriera. La intención del voto que trae el promotor deportivo por encima de “los titanes” de la política Gerardo Vargas Landeros, candidato de Morena-PAS; Miguel Ángel Camacho, de Movimiento Ciudadano, y Marco Antonio Osuna Moreno, del PRI-PAN-PRD, hizo que algunos más se definieran en su favor porque le ven altas posibilidades de ganar las elecciones el 6 de junio. Los que saben dicen que con los números y las condiciones a su favor, Mingo Vázquez puede seguir subiendo si no comete errores y se blinda de los misiles que sus contrarios le lancen. De aquí para adelante el mensaje y el juego mediático va a jugar un papel importante.

Pragmatismo. En la euforia triunfalista, no hay duda de que Mingo Vázquez dio ayer un golpe mediático. En su presencia, Milo Ibarra, exprecandidato en Morena para la alcaldía, se pronunció a su favor. Eso es suma y anímicamente a él y sus seguidores los eleva y a sus contrarios les da para abajo. Sin embargo, algunos ven el optimismo del líder sindical electricista y los suyos con ciertos matices. El reclutamiento a las filas minguistas del joven empresario tiene sus particularidades. Algunos consideran que lo hecho por Milo Ibarra es “oportunismo descarnado”. Incluso, el golpe mediático tiene sus veremos porque más de alguno alzó la ceja cuando el exprecandidato morenista sostuvo que sigue siendo de Morena, va a apoyar al candidato a la gubernatura de este partido Rubén Rocha Moya, pero para la alcaldía va con Mingo Vázquez. Por si fuera poco, este aseguró que eso no le preocupa, que lo que le importa es su proyecto a la alcaldía. O sea, un pragmatismo salvaje. Unos señalan que lo mejor hubiera sido mantener bajo reserva el tema de la gubernatura.

Vitaminado. “Con todo”, es la expresión que Camacho usa gustoso a los ciudadanos que se topa en su recorrido por las colonias de la ciudad. En realidad, parece que al “Líder” le inyectaron vitaminas tras que salió a relucir que anda bien en la intención del voto al grado de que está empatado con Vargas Landeros en el segundo lugar, según la encuesta de EL DEBATE. Esa sí que fue sorpresa de la que no salen muchos todavía. Sin embargo, algunos ya le encuentran explicación: Camacho anda muy liviano caminando casa por casa, aplica el máximo propagandismo en las redes sociales, pero además ya tiene tres procesos electorales como candidato.

Ni viendo atina. Lo que hace Vargas Landeros para ganar terreno, parece que lo pierde por el protagonismo de algunos de los suyos. Por ejemplo, Vargas Landeros sí impactó con su propuesta de crear un Hospital Veterinario Público en la coyuntura de la muerte del perro Rodolfo, pero uno de los candidatos a regidor de su planilla se puso a criticar a los defensores de los animales. A los que apoyaron la marcha para exigir justicia para Rodolfo, los acusó de exhibicionistas. No se la acabó con la respuesta de repudio a su postura, lo que puede costarle al proyecto Morena-PAS en las urnas. Y es que los que marcharon el domingo no fueron poquitos. Una manifestación ciudadana, espontánea, genuina, de esa magnitud no veía hace años.

Agüitados. Los que no levantan cabeza aún son los seguidores de Osuna Moreno que aparece en el cuarto lugar de la intención del voto. Anímicamente ese dato los sacó de balance, pero a otros no tanto porque ya se lo esperaban en virtud de que ya habían hecho un juicio a priori, que hoy toma forma, de que era el menos apropiado para la candidatura. Tan es así que el apoyo que trae en Ahome Mario Zamora no le está beneficiando a él.