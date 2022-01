Tras fiestas decembrinas se reporta repunte de casos Covid-19 en Mazatlán

audima

La emergencia esperada. En las últimas 24 horas, el número de casos activos Covid-19 en Mazatlán se duplicó. De 194 casos activos el miércoles, ayer se tenían ya 284. De esos, 101 fueron confirmados en las últimas 24 horas. Simultáneamente, 191 pacientes se tienen bajo vigilancia médica como sospechosos de portar la mortal enfermedad. Al igual que Mazatlán, el resto de los municipios del sur de Sinaloa reportan una escalada en la incidencia de coronavirus: Rosario tenía ayer 48 casos activos de Covid-19, y Escuinapa, 44. Una cifra menor reportaba Concordia (tres casos) y San Ignacio (2). Era una situación que ya se había previsto en este espacio con base en el relajamiento que se notó durante el periodo decembrino entre los ciudadanos, la realización de eventos masivos como la fiesta masiva en el malecón de Olas Altas durante la velada de Año Nuevo y los antecedentes que las mismas situaciones habían generado el año pasado. Los mazatlecos, y específicamente la administración municipal, parece no aprender de los errores en materia epidemiológica y el costo es bastante caro, tanto en salud pública como en la pérdida de vidas humanas.

Carnaval en riesgo. Otros de los temas que también se había anticipado en este espacio es el referente al Carnaval Internacional de Mazatlán 2022. Una vez que el gobernador expuso de manera pública su inconformidad por la fiesta de fin de año organizada por el gobierno de Luis Guillermo Benítez Torres, se dejaba ver el riesgo de que la fiesta anunciada para el 24 de febrero fuera cancelada. Así lo reiteró ayer el secretario de Salud en el estado, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Durante una entrevista, el director del Instituto de Cultura y Arte de Mazatlán, José Ángel Tostado, reportó que la organización de la fiesta lleva un avance del 70 por ciento. Se tienen notables adelantos en la construcción de carrozas reales y la decoración alusiva para el paseo costero. Sin embargo, sostuvo ante los reporteros, también se trabaja con la expectativa de que el carnaval pueda ser cambiado de fecha, postergado hasta que las condiciones epidemiológicas permitan celebrarlo de manera segura para los ciudadanos.

Viaje cancelado. Lo que ya es un hecho, es que Mazatlán no participará en la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, denominado Fitur. Europa vive una de las crisis sanitarias por el avance de la cepa Ómicron y las políticas para el flujo de viajantes se ha restringido de manera estricta en las últimas semanas. En ese sentido, no tiene caso para Mazatlán promover sus atractivos en el viejo continente si no se va poder traer nada, según explicó el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres durante algunas entrevistas. La Fitur 2022 estaba programada para celebrarse del 19 al 23 de mayo. El caso viene a colación luego de que los regidores de oposición revelaron el aumento de la partida para viajes que el munícipe tendrá disponible este año. En el plan de gastos municipales aparece una partida de 1.2 millones de pesos para sus viajes de trabajo. Lo que no dice el presupuesto es cuántos viajes y a qué destinos planea visitar el presidente municipal de la Cuarta Transformación.

Pase de charola. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, pasó la charola sutilmente a sus funcionarios y a empresarios de Mazatlán. Anoche, en medio de la alerta por la pandemia y a pesar de que Mazatlán está en semáforo rojo por rebasar los 100 casos activos de Covid-19, organizó un festejo de Día de Reyes. Lo llamó “un evento con causa”, donde se congregaron funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento y empresarios de la localidad. Cada uno pasó por su trozo de rosca, y si le salía el “monito” (Niño Dios) debía de depositar en la ánfora que estaba en el lugar mil pesos, o más, si así fuera su voluntad. Hubo quienes aportaron la cuota, pero también hubo quienes abrieron la cartera y se mostraron muy dadivosos con el evento del alcalde. Al finalizar se contabilizaron 79 mil pesos que serán donados al Rancho de los Niños, Orfanatorio Mazatlán y Ejército de Salvación.