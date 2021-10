Tras inundación, sale la afirmación de Héctor Hallal de que no basta con la desviación del dren Juárez  

Lo que falta. Con la lluvia que azotó ayer en la ciudad por efectos de Pamela, sale cierta la afirmación que hizo el líder social Héctor Hallal Zepeda cuando se dio a conocer la culminación de la desviación del dren Juárez al dren Buenaventura. Que esta obra era un paso importante para disminuir el riesgo de inundación, pero que no era suficiente para resolver el problema de fondo. Hace falta más obra de drenaje pluvial en la ciudad para desaguar con celeridad el sector surponiente de la ciudad y alivianar el desfogue por los canales y drenes de los ejidos de la Villa de Ahome. Y se comprobó en los hechos que el dren Juárez se puso hasta las manitas, sobre todo a la altura de la colonia Rubén Jaramillo. Y en la zona rural también salió cierto el pronóstico que dio Hallal Zepeda. Ayer, el canal que corre paralelo al ejido Olas Altas llegó a un punto que algunos vecinos tuvieron que ser evacuados. Muchos dicen que se podía haber avanzado más si el gobierno chapmista le hubiera puesto atención al proyecto que traen. Pero no. El dinero se fue para otras cosas. Algunos esperan que con Gerardo Vargas Landeros, alcalde electo, las cosas sean diferentes.

En las alturas. Como ahí empezó la campaña por la alcaldía, en ese lugar Gerardo Vargas Landeros va a tomar protesta el 31 del presente mes junto con los regidores: en La Pérgola del Cerro de la Memoria. Argumentos para hacerlo en ese lugar sobran, pero algunos empezaron con las chifletas de que “ya empezaron a andar en las alturas”. En realidad, esto no debe de ser novedad tomando en cuenta el perfil de algunos regidores con los que ayer Vargas Landeros se reunió para evaluar cómo va caminando el proceso de entrega-recepción. Según unos, de esos que no faltan, el protagonismo de algunos regidores mejor lo hubieran dejado para después porque el momento no era el indicado: estaba la amenaza del huracán a Sinaloa y la ciudad estaba hasta el cuello de agua por la fuerte lluvia y en la zona rural ya hasta había evacuados. Volados como andan no se dieron cuenta que la naturaleza de la reunión hubiera sido para diseñar estrategias de ayuda a los sinaloenses y ahomenses.

Instalación. Dicen que muy propia estuvo la diputada local priista Deisy Judith Ayala Valenzuela en el acto de instalación de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado. Ahí estuvieron los legisladores de la 4T de Ahome, José Manuel Luque Rojas, y el de El Fuerte y Choix, Martín Vega Álvarez, entre otros que le hacen mayoría. Ayala Valenzuela, así como otros priistas que quedaron en las presidencias de las comisiones, están acotados. Pero para la carricense parece que eso no es fijón porque ya dijo que le pondrá muchas ganas para cumplir con la encomienda en bien del pueblo sinaloense. A ella también le tocó estar en la Comisión de Asuntos Indígenas, en donde se habla que quería la presidencia, pero le alcanzó para vocal. El presidente de dicha comisión es Martín Vega Álvarez.

Bloqueo. La negociación de pago de un abono de la deuda a la Comisión Federal de Electricidad fracasó, por lo que no se va a restablecer el servicio de energía eléctrica en las plantas de agua potable de El Fuerte. La falta de confianza en la alcaldesa Nubia Ramos Carvajal es el elemento de peso para que los altos funcionarios de la paraestatal no aceptaran el abono de 8 millones de pesos pese a la intervención del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Quieren el pago completo. Y hay versiones que apuntan a que también por la grilla del alcalde electo, Gildardo Leyva. Este quiere abrogarse el logro en su momento. De hecho, ya empezó a negociar con los de la CFE. La Cuarta Transformación en plena coordinación para acabar de hacer “papilla” la imagen de la priista que, dicho sea de paso, dicen otros, se lo ganó a pulso.