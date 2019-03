¿Trataron de envenenar a AMLO o es «puro cuento»?

Vaya controversia la que ha generado una de las revelaciones de Tatiana Clouthier Carrillo en su más reciente libro: «Me alertaron que querían envenenar a Andrés Manuel López Obrador en campaña».

La afirmación levantó tal polvareda, que el propio AMLO tuvo que desmentirla de facto (es decir, sin respaldar la versión, pero también sin hacer quedar mal a la hija de Maquío) en su conferencia mañanera de ayer:

«No tengo ningún informe sobre ese asunto. Hasta ahora me estoy enterando, y no hay preocupación por eso. Voy a restaurantes, a fondas, donde me atienden muy bien tanto los chefs, como los trabajadores de hoteles, restaurantes, y les tengo toda la confianza. No hay ningún operativo especial para que alguien esté al pendiente de lo que vamos a comer, comemos lo que hay», declaró el presidente con tranquilidad.

Recordemos que Tatiana fue el principal activo de López Obrador como jefa de campaña, en términos de movilización de masas vía medios de comunicación y redes sociales.

En contraparte, el que no se anduvo por las ramas fue el expresidente de la República Vicente Fox Quesada, quien le dijo a la diputada federal por Morena en Twitter: «Ah, qué cuento eres, Tatianita. Ya no hallas cómo levantarle el rating de los 100 días (a AMLO)».

Tatiana le contestó (al cabo no sabe cómo, dijéramos aquí en su tierra) por la misma red social a Fox con lo siguiente: «Qué pena da cómo te refieres a las personas. Eres expresidente. Esperaría que te asumieras como tal».

Luego, ante el cúmulo de acusaciones en redes de que, en su libro Juntos hicimos historia, usó el amarillismo para atraer la atención, la sinaloense afincada en Monterrey se vio precisada a lanzar otro tuit aclaratorio: «Mi libro contiene 30 capítulos y casi 300 páginas. Opinar o tomar una frase aislada no da referencia de lo vivido en los casi seis meses de campaña. Leerlo completo da contexto para tener una opinión y, si se desea, ni leerlo».

La relación de Vicente Fox con los Clouthier es de larga data. Él mismo dio a conocer, desde que ocupó su primer cargo público (diputado federal por Guanajuato en 1988) que fue Manuel Clouthier del Rincón quien lo convenció de dedicarse a la política. Se habla «de tú» con todos sus hijos y, en la primera gira presidencial de su gestión, fue recibido en el aeropuerto de Culiacán por doña Leticia Carrillo de Clouthier (la viuda de Maquío, hoy también finada) y su hijo Manuel Clouthier Carrillo.

De manera, pues, que más allá de lo político, el de Fox-Clouthier es también un pleito de familia.

Por lo pronto, ya nadie le quita a la famosa Tía Tatis (autora de tres libros previos de corte político) el mote de «cuentera».

PORQUE LAS INVERSIONES NO DESCANSAN... Todos los ojos están puestos en el gobernador Quirino Ordaz y la gira por Canadá que inició ayer.

Ello, luego del éxito de todas las misiones comerciales que el mandatario estatal ha emprendido a lo largo de su administración, lo mismo por Oriente, que por Europa y Estados Unidos.

Apenas terminó de presenciar el primer desfile del Carnaval de Mazatlán este domingo, el gobernador hizo maletas para volar al país de la hoja de maple.

El propósito central de la visita quirinista a Canadá es promocionar proyectos mineros de Sinaloa en el marco de la PDAC 2019 (la convención de minería más importante a nivel mundial), así como visitar empresas dedicadas a la logística de hortalizas, manufactura automotriz y aeronáutica.

Será, como las anteriores, una gira internacional de corta duración (y largos alcances para Sinaloa, según todos los pronósticos), pues el retorno se anuncia para mañana y, como acostumbra, el gobernador ya tiene agenda para ese día en nuestro estado. Lo dicho: ese ritmo de trabajo, solo Quirino.