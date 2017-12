Trayectoria empresarial carta de Cervantes en Concamín, hoy 33% de los votos y meta mejora industrial

* Repone juez suspensión para Concanaco tras queja en Judicatura; Kalach bloque con Texas y ayer con Pence; banda 2.5 Ghz hasta 2018; Banxico no corrió riesgos.

ESTE 22 de diciembre cierra el registro para participar en el proceso para suceder a Manuel Herrera Vega al frente de Concamín, agrupación que representa el 36% del PIB vía 109 organismos, entre ellos 64 cámaras y 45 asociaciones.

De éstas solo 60 cámaras votarán –porque otras 4 están suspendidas de sus derechos- y el período para hacerlo es del 25 de enero al 9 de febrero.

El Comité Electoral conformado por Alfonso Pandal, Jesús Ceballos, José Manuel Urreta, Rafael Zaga y Manuel Reguera contarán ese último día los votos depositados en una tómbola y de inmediato habrá humo blanco.

Son 3 los aspirantes a la presidencia de Concamín, en este caso Rodrigo Alpízar de Canacintra, Francisco Cervantes Díaz de la Cámara de la Industria Arenera del Valle de México y Gustavo Arballo, quien se sumó al final, quizá porque logró tener a su favor 11 votos de los afiliados de Jalisco.

Ahora mismo la película entre los tres contendientes se ve pareja con un tercio de los posibles sufragios cada uno.

Sin embargo a esta historia le sobra cuerda. Cervantes aunque ya ha cabildeado y tiene un cronograma definido de votos seguros, oportunidades y desafíos, será en enero cuando arranque ya en forma el recorrido por el país.

Se trata de un empresario de tercera generación de 53 años, originario de la CDMX. Su bisabuelo Refugio Cervantes fue quien inició el negocio de las minas de arena. Hoy su empresa abastece desde Texcoco muchas de las enormes necesidades del nuevo AICM. También produce tinacos y otros artículos de plástico, está en agroindustria y en el desarrollo inmobiliario.

De hecho en esta contienda una de sus fortalezas es su expertise empresarial que muchos le reconocen en su más de una década en Concamín y su paso por otros organismos como el CCE del Valle de México, la AIEM y el COMCE.

En ese contexto hace énfasis en la necesidad de impulsar por parte de la IP, políticas públicas que con incentivos amortigüen el impacto de lo que se conoce como industria 4.0, o sea la sustitución del hombre por máquinas en muchas labores.

También habla de la importancia que tendrá la Ley de Desarrollo Económico que en su momento definirá lineamientos más claros en materia de política industrial, así como las ZEE para equilibrar el desarrollo regional.

De cara al TLCAN y las elecciones habla de construir escenarios. Más allá de lo que suceda, expresa que es importante definir políticas de largo plazo que fortalezcan cadenas de proveeduría orientadas no sólo a rubros como el automotriz sino al aeroespacial y otros clústers. La misma minería requiere contar con un marco fiscal que la incentive.

Explica que hoy no necesariamente las empresas se encuentran en la mejor circunstancia, que requieren capacitación y no se diga financiamiento accesible.

Cervantes Díaz busca enarbolar una propuesta orientada a lograr una transformación de la industria y del país. En su gestión incluso pretende aprovechar buena parte del equipo que hoy colabora en Concamín con Herrera Vega y sumar otros refuerzos. Ahora mismo uno de sus asesores es Manuel Pérez Cárdenas, economista con una larga trayectoria política.

Así que este industrial también está más que decidido a ganar la preferencia de los votos en Concamín.

* * *

LA NOVEDAD ES que siempre sí. Tras de que el Juez Décimo de Distrito Carlos Hugo Luna Baraibar tomó la semana pasada la decisión de sobreseer el juicio de amparo que interpuso Juan Carlos Pérez Góngora en la elección para relevar a Enrique Solana en Concanaco, ayer el propio Luna emitió una resolución en donde repone la suspensión hasta que un Tribunal Colegiado decida. Esta especie de marcha atrás fue resultado de las gestiones que realizó la parte legal de Pérez Góngora ante el Consejo de la Judicatura Federal, en las que se exige la suspensión de Luna, dadas las irregularidades en que incurrió en el procedimiento, al obviar algunas quejas que presentó la parte activa. Pérez Góngora ya solicitó una cita con el titular de la Judicatura, en este caso Luis María Aguilar, para llevar hasta las últimas consecuencias lo sucedido.

* * *

MÁS ALLÁ DEL pesimismo que prevalece en torno a las negociaciones del TLCAN, el sector privado a través del “cuarto de junto” no baja la guardia. Encabezado por Moisés Kalach, ya se logró conformar un bloque con Texas, y en ese contexto ayer se visitó al vicepresidente Mike Pence. Junto con algunos de sus asesores como Herminio Blanco y Francisco de Rosenzweig. También se visitó al subsecretario de Agricultura, Ted McKinney y al congresista texano Will Hurd.

* * *

PUES NADA QUE las bases para subastar la banda 2.5 Ghz ya no saldrán este año como era la intención del IFT de Gabriel Contreras. Aún no concluyen las puntualizaciones que derivaron de la consulta pública en Cofemer de Mario Emilio Gutiérrez. La idea es subastar 120 Mhz en cuatro bloques para mejorar el servicio de telefonía móvil y acceso a banda ancha. Así que hasta 2018.

* * *

LOS ANALISTAS QUE apostaron por una nueva alza de la tasa para llegar a 7.25%, acertaron. Ayer Banxico de Alejandro Díaz de León no quiso correr riesgos, dada la resistencia que muestra la inflación, que incluso parece que al final del año será superior al 6.63% de noviembre.