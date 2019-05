Tregua en el campo

Después que el delegado federal Jaime Montes se entrevistó con los campesinos en 4 Caminos y les ofreció acelerar las gestiones para una entrevista con el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, se ha decretado una tregua, un compás de espera no escrito en el campo, con la esperanza de que pronto se empiecen a pagar los apoyos a las cosechas.

De un momento a otro se concretará la reunión e irán también los representantes de las organizaciones agrícolas, tanto de los campesinos como de los agricultores, que los mismos productores elijan, para ratificar la minuta del acuerdo de principios de febrero y para generalice el pago de cosechas. También se sentarán precedentes para que el próximo año no se presente este tipo de problemas, se determinará con anticipación el método a seguir.

Montes pide a los agricultores que tengan confianza, que personalmente encabeza, junto con el gobernador Quirino Ordaz, las gestiones ante el gobierno federal; sin embargo, también hay resistencia de los grandes industriales y bodegueros a recibir parte de las cosechas.



Popurrí. Que a pesar de haber sido diputado federal por el Panal y de haber competido en varias ocasiones con este partido, Rubén Félix aclara que él no se va al nuevo partido Redes Sociales Progresistas que pretende crear la exlíder del SNTE Elba Esther Gordillo y que el 1 de junio celebrará su primera asamblea estatal en Culiacán.

Rubén dice que por el momento está retirado temporalmente de la política, “en un receso”, y dedicado de lleno a sus actividades empresariales, que no puede descuidar sus empresas, en especial la de la construcción, porque son momentos difíciles y se tiene que trabajar duro para que salgan adelante.

Recuerda que en la pasada elección de julio del 2018 alcanzó cerca de 42 mil votos, suficientes antes para ganar la diputación federal, pero que perdió porque se enfrentó al caudal de votos que les aportó Andrés Manuel López Obrador a los candidatos de Morena, a pesar de que eran completamente desconocidos.



AVANCES. Durante los últimos días se han alcanzado logros nunca antes vistos en el sector educativo, para prueba está el botón de ayer en que el secretario de SEPyC, Juan Alfonso Mejía, y el gobernador Quirino Ordaz asignaron 113 plazas vacantes de nuevo ingreso y 10 de promoción para el actual ciclo escolar, en un hecho que calificaron de histórico pero que tampoco opaca a la rezonificación de más de 800 trabajadores y personal docente que se efectuó el martes en Mazatlán y que estaban detenidos desde hace más de 10 años. Mucho dinero y trabajo en tiempos de austeridad.



DEFENSA. Agustín Torres denuncia como fake news el comentario de la columna Quiosco de Universal, en la que se dice que la presidenta Nubia Ramos no tiene para pagar la luz pero se va de paseo a Italia. Dice que no le aceptaron el derecho de réplica, y que era el exalcalde Viny Galaviz el que no le pagaba a la CFE, y que Nubia anda promoviendo el turismo y traerá resultados. Por cierto, que se difunden memes de Nubia criticando que se llevó a sus comadres.